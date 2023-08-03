Трансгендеру в Канаде отказали в эвтаназии

Нарушением прав человека назвал отказ ему в эвтаназии трансгендер, испытывающий постоянные боли в искусственном влагалище и потому подавший запрос на эвтаназию.

Нарушением прав человека назвал отказ ему в эвтаназии трансгендер, испытывающий постоянные боли в искусственном влагалище и потому подавший запрос на эвтаназию.

Мужчина-трансгендер из числа индейцев раскритиковал систему здравоохранения Канады после того, как она отклонила его просьбу об эвтаназии. Запрос Лоис Кардинал был сделан из-за боли, связанной с искусственным влагалищем, созданным хирургическим путем, которое было получено в рамках операций по смене пола.

Кардинал, который живет в резервации недалеко от Сент-Пола, провинция Альберта, рассказал журналистам, что процедуры, полученные от канадских врачей в прошлом, приводили к «постоянному дискомфорту и боли».

Кардинал сделал вагинопластику в 2009 году, но вскоре после этого у него возникли неприятные осложнения, и вскоре после этого он пожалел о своем решении. Проблемы включают постоянное чувство давления, боли и дискомфорта даже сегодня, спустя более десяти лет после операции.

«Причина, по которой я подал заявку на эвтаназию, заключалась в отсутствии лечения, доступного мне в моей провинции в течение двух лет», — сказал Кардинал.

По его словам, он обратился к семейному врачу, но тот предложил пройти тест на сексуально-трансмиссивные заболевания, потому что, по слвам трансгендера, «ее понимание «бипок-трансженщин» таково, что они, скорее всего, будут заниматься секс-торговлей». «Это было в июне 2021 года. Я не видел специалиста лично, только телефонные звонки», — сообщил он.

«Нет профессиональной медицинской помощи для таких людей, как я, которая не охвачена гендерными идеологиями. Идеологиями, основанными на чувствах, а не на фактах, и продвигаемыми людьми, не страдающими дисфорией. Они не оставили мне другого выбора», — заявил трансгендер.

Исследование Университета Флориды показало, что пациенты, перенесшие эту и подобные операции, часто испытывают боль даже через пять лет после операции. Другие серьезные симптомы включают недержание мочи и частые, неотложные потребности в туалете.

В документе, опубликованном Кардиналом, можно увидеть отказ в просьбе об эвтаназии, известной в Канаде как медицинская помощь при смерти (MAiD).

Кардинал сказал, что этот отказ ему в MAiD представляет собой «проблему прав человека», и что врачи в Канаде «настолько захвачены гендерными идеологиями», что они больше обращают внимание на местоимения, чем на обеспечение «лучшего медицинского обслуживания».

Помимо высказываний по этому поводу, Кардинал публично заявил о своем решительном несогласии с преследованием детей в связи с гендерной идеологией, утверждая, что дети и другие уязвимые канадцы «становятся жертвами тенденции к медикализации».