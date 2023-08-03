Китай и Канада увеличили импорт свинины

На 13% больше свинины импортировал Китай в первой половине 2023 года, чем за тот же период 2022 года.

На 13% больше свинины импортировал Китай в первой половине 2023 года, чем за тот же период 2022 года.

Общий объем составил 1,54 млн тонн, увеличившись на 180 000 тонн. Китайские власти сообщают о еще большем увеличении расходов на импорт — на 31%, до €3,46 млрд. Это следствие роста цен на мировом рынке. Причем цены поставщиков из Европейского союза часто были выше, чем у конкурентов из Северной Америки и Бразилии, в результате чего европейцы теряли долю рынка.

Испания осталась основным поставщиком свинины для Китая, но сумела увеличить общий объем продаж только на 2,4% — до 351 700 тонн. Более успешной с точки зрения роста оказалась Бразилия, которая увеличила поставки свежей и замороженной свинины в Китай примерно на треть — до 220 800 тонн. Кроме того, было продано около 10 500 тонн побочных продуктов.

За этими двумя странами последовали Соединенные Штаты с 30-процентным увеличением общего поставляемого тоннажа — до 228 900 тонн. Поставки Канады выросли более чем вдвое — до 125 300 тонн. Из стран ЕС Нидерландам удалось увеличить продажи свинины в Китае больше всего: на 37%, до 143 900 тонн.