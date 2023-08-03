Учеными Канады найдена окаменелость медузы возрастом старше 500 миллионов лет

Канадские ученые из университета Торонто наткнулись на окаменелость медузы, которой насчитывается более полумиллиарда лет.

Канадские ученые из университета Торонто наткнулись на окаменелость медузы, которой насчитывается более полумиллиарда лет.

Примерно 505 миллионов лет назад внезапный подводный оползень похоронил тысячи самых удивительных древних животных. С тех пор они окаменели, образовав сланцы Бёрджес на западе современной Канады. Это одно из самых богатых местонахождений кембрийского периода, где обнаруживают следы трехглазых членистоногих и других необычных ископаемых существ. Недавно там нашли и древнейших на сегодня медуз, которые из-за отсутствия твердых тканей крайне плохо сохраняются в палеонтологической летописи.

Детальный анализ показал, что этот новый, ранее неизвестный вид медузы Burgessomedusa phasmiformis достаточно крупный. Если рассматривать особь без щупалец, то одно лишь тело достигает 20 сантиметров.

Помимо размеров, удивление вызвала сохранность медузы, потому как в природе эти виды крайне хрупки. На сегодняшний день известно, что медузы обрели куполообразную форму тела уже к кембрийскому периоду, а также научились охотиться, плавая в воде.

«Несмотря на то что медузы и их родственники считаются одними из самых ранних групп животных, их крайне редко удается найти в окаменелостях кембрийского периода», — поделились ученые.

Смерть медузы наступила, вероятнее всего, после того, как ее занесло в подводный грязевой поток.

«Несмотря на то что медузы и их родственники считаются одними из самых ранних групп животных, их крайне редко удается найти в окаменелостях кембрийского периода. Но эта находка не оставляет сомнений в том, что они могли плавать уже тогда», — сказал Джо Мойсюк (Joe Moysiuk), один из авторов новой работы. Возможно, Burgessomedusa даже пользовались парализующим ядом стрекающих клеток в своих щупальцах и были почти такими же опасными хищниками кембрия, как и аномалокарисы, которые доминировали в тех древних морях.