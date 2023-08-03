Премьер-министр Канады Джастин Трюдо расстался со своей женой Софией Грегуар

Уже практические бывшие супруги Софи Грегуар и Джастин Трюдо объявили о том, что расходятся. Дело за официальным разводом.

Самая главная канадская новость вчерашнего, сегодняшнего и последующих дней какая? Перебои с рисом, повышение цен на бензин, лесные пожары?… Нет, не угадали! Главная новость в том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о расставании со своей дражайшей супругой Софи Грегуар. Пока не объявлено об официальном разводе (divorce), но расставание (séparation) чаще всего становится последним шагом к разводу. Тем более, когда речь идёт о премьере страны, который вряд ли бы вынес семейные дрязги на общее обозрение, если бы расставание с женой было временным.

Первая реакция политиков и журналистов предсказуема – все бросились обсуждать варианты развития событий (вплоть до возможности ухода премьера в отставку). Большинство решительно осудило волюнтаризм и начётничество вождя, который с одной стороны бичует Мету за запрет показа канадцам канадских же новостей, а с другой стороны сделал историческое объявление именно в Инстраграме, который блокирует канадские новости для канадцев.

Но расскажем вкратце о Софи Грегуар – она родилась в 1975 году в Монреале, её родители жили в районе Лорентид, но перебрались в Монреаль, где Софи провела детство. Училась сначала в Университете МкГилл, а затем в Университете Монреаля. А затем она вела ряд телепередач, стала довольно известной журналисткой, специализировавшейся на местной политике. В июне 2003 года Софи знакомится с Джастином. По официальной версии их познакомил её брат, который учился с Джастином в одном классе – (а не брат Джастина, который с ней учился в одном классе, как утверждается в ряде источников), но говорят, что познакомились будущие супруги на какой-то вечеринке, но для имиджа лучше упоминать братика.

Софи и Джастин поженились в мае 2005 года. У них трое детей – Ксавиер-Джеймс (16 лет), Элла-Грейс Маргарет (15 лет) и Адриен Грегуар (ему 9 лет).

Почему супруги расстались? Пока нет даже серьёзных версий, хотя слухов, как водится, полно.

Что будет дальше, пока судить рано. Скорее всего, окончательный развод неизбежен.