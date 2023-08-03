Канадский монетный двор объявил о выпуске новой однодолларовой монеты

С первого августа в Канаде введена в обращение новая монета номиналом в один доллар. С патриотической и женской тематикой.

Новая монета будет выпускаться массово и со временем заменит традиционную утку, которая, как правило, солидно размещается на монетах достоинством в один доллар.

Новая монета воздаёт должное мадам Элси МакГилл (Elsie MacGill – фамилия пишется иначе, чем у знаменитого основателя Университета МкГилл). Элси МакГилл была выдающимся инженером, но и проявила себя в политике — она активно выступала в защиту прав женщин. Именно благодаря её усилиям в шестидесятых годах в Канаде была создана Парламентская комиссия по изучению положения женщин.

Дизайн монеты был предложен художницей Claire Watson из Британской Колумбии. На лицевой стороне располагается портрет мадам МакГилл, которая держит в руках рулоны чертежей. Тут же изображён самолёт Maple Leaf Trainer II, который был разработан под её руководством. Мадам МакГилл возглавляла процесс производства нескольких типов самолётов, включая выпуск истребителя Hawker Hurricane, который производился в массовом порядке во время Второй мировой войны.

Будут выпускать две версии монеты — массовая и коллекционная. Различие в изображении самолёта, который на коллекционной вещи раскрашен и чуть больше по размерам. Коллекционная версия поступит в продажу в ближайшее время. Сегодня канадский Монетный двор регулярно выпускает версии монет с разными изображениями, но монета с Элси МакГилл станет наиболее массовой.