Скончалась народная артистка РФ Ирина Мирошниченко

Сегодня пришла печальная новость: народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась в возрасте 81 года.

Сегодня пришла печальная новость: народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась в возрасте 81 года.

В больницу актриса попала в конце июля, и с тех пор пережила остановку сердца и находилась медикаментозной коме на аппарате искусственной вентиляции легких. У нее был диагностирован грипп с осложнениями. Врачи говорили о тяжелом состоянии актрисы.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в эвакуации в Барнауле. В середине 1940-х семья вернулась в Москву. С десятого класса будущая актриса посещала студию при Московском государственном театре им. Ленинского комсомола (ныне Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова»).

В 1961 году она поступила в Школу-студию МХАТ, а уже на третьем курсе дебютировала в кино в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве».

В 1965 году после окончания университета она была принята в труппу Московского Художественного академического театра СССР им. М. Горького.

После разделения труппы Мирошниченко осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне МХТ им. А. П. Чехова) и продолжала служить в нем все эти годы.

В 1966 году Ирина Мирошниченко сыграла роль разведчицы Галины Ортынской в фильме «Их знали только в лицо». Также она снималась в таких фильмах как: «Дядя Ваня», «Зимняя вишня», «Вам и не снилось…» «Кремлёвские куранты», «Пришёл солдат с фронта», «…И другие официальные лица», «Клюква в сахаре» и других.

В самом начале своей кинокарьеры Ирина Мирошниченко также сыграла роль Марии Магдалины в «Андрее Рублеве» (1966 год) Андрея Тарковского.

Коллеги актрисы по театру отмечают, что Ирина Мирошниченко была для них «примером служения сцене и публике».

Церемония прощания с актрисой состоится в Московском художественном театре им. А. П. Чехова 7 августа, после чего ее похоронят на Троекуровском кладбище.