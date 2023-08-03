Дефицит риса спровоцировал панику в канадских магазинах

Решение Индии запретить экспорт риса, отличного от риса басмати, привело к панике потребителей, которые стали покупать и накапливать индийский рис по всему миру, что привело к росту цен на этот продукт.

Решение Индии запретить экспорт риса, отличного от риса басмати, привело к панике потребителей, которые стали покупать и накапливать индийский рис по всему миру, что привело к росту цен на этот продукт.

В Канаде, США и за рубежом в социальных сетях распространяются сообщения о панических покупках, а магазины, обслуживающие сообщества Южной Азии, вводят ограничения на количество, которое может купить любой покупатель, и корректируют цены.

Шрирам Рамамурти, менеджер Iqbal Halal Foods в Торонто, рассказал, что в его магазине резко возрос спрос на рис, как только в четверг на прошлой неделе распространилась весть о запрете экспорта.

“Люди начали приезжать к нам и хотели закупить огромное количество индийского риса”, – сказал он. Вскоре Шрирам ввел ограничение: каждый покупатель мог приобрести один мешок продукта, но это быстро оказалось бесполезным, поскольку покупатели приезжали с большим количеством членов семьи, “каждый из которых пытался пройти в очереди по несколько раз”.

По его словам, некоторые покупатели даже подходили к другим покупателям в очереди, которые не покупали рис, пытаясь попросить их приобрести для них мешок заветного продукта.

Рамамурти говорит, что в его магазине продается рис более 40 различных марок, в основном из Индии, но большая часть того, что он продает, – это рис басмати, премиальный сорт риса, который даже не подпадает под запрет на экспорт.

Но это не остановило покупателей от попыток скупить все возможное зерно басмати на всякий случай, сказал он.