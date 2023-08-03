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Новости В Канаде стремительно падает уровень жизни

В Канаде стремительно падает уровень жизни

Виктория Христова Авг 3, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде стремительно падает уровень жизни отключены 47 Просмотров

Экономисты Канады бьют тревогу — уровень жизни в стране продолжает стремительно снижаться, и нет ни малейших объективных причин тому, чтобы этот процесс остановился или хотя бы замедлился. 

Экономисты Канады бьют тревогу — уровень жизни в стране продолжает стремительно снижаться, и нет ни малейших объективных причин тому, чтобы этот процесс остановился или хотя бы замедлился.

«Наша экономика просто не настолько эффективна и производительна, как могла бы быть, и не приносит реального дохода, необходимого для поддержания нашего уровня жизни», — признал Дэвид Уильямс, вице-президент Делового совета Британской Колумбии по вопросам политики.

По оценкам экспертов Делового совета, Канада стала одной из развитых стран мира, в которой уровень жизни оказался ниже, чем до начала пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в стране увеличился уровень преступности, а количество убийств достигло 30-летнего максимума.

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