В Канаде стремительно падает уровень жизни

Экономисты Канады бьют тревогу — уровень жизни в стране продолжает стремительно снижаться, и нет ни малейших объективных причин тому, чтобы этот процесс остановился или хотя бы замедлился.

Экономисты Канады бьют тревогу — уровень жизни в стране продолжает стремительно снижаться, и нет ни малейших объективных причин тому, чтобы этот процесс остановился или хотя бы замедлился.

«Наша экономика просто не настолько эффективна и производительна, как могла бы быть, и не приносит реального дохода, необходимого для поддержания нашего уровня жизни», — признал Дэвид Уильямс, вице-президент Делового совета Британской Колумбии по вопросам политики.

По оценкам экспертов Делового совета, Канада стала одной из развитых стран мира, в которой уровень жизни оказался ниже, чем до начала пандемии коронавируса.

Согласно последним оценкам Всемирного банка, показатель ВВП на душу населения в Канаде все еще остается достаточно высоким, но за последние восемь лет он вырос всего на 0,4%, в то время как в европейских странах за этот же период этот показатель увеличился в среднем на 1,4%. По уровню ВВП на душу населения в 1981 году Канада занимала 6-е место в мире, а в 2022 году — 15-е.

Если в экономике Канады не произойдет кардинальных изменений (а предпосылок к этому нет), уровень жизни ее граждан продолжит снижаться как минимум на протяжении одного поколения.

Ранее сообщалось, что в стране увеличился уровень преступности, а количество убийств достигло 30-летнего максимума.