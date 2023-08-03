Вице-премьер Канады Христя Фриланд соврала об отказе от авто

Христя Фриланд, вице-премьер Канады активно обсуждает рост стоимости бензина в стране. Несмотря на вопросы о ее собственных автомобильных привычках, она заявляет, что личного автомобиля не имеет.

Христя Фриланд, вице-премьер Канады активно обсуждает рост стоимости бензина в стране. Несмотря на вопросы о ее собственных автомобильных привычках, она заявляет, что личного автомобиля не имеет. «Факт, который до сих пор шокирует моего отца, заключается в том, что у меня нет машины», — цитирует Фриланд газета Toronto Sun.

Фриланд отмечает, что живет рядом с метро и обычно добирается на работу самостоятельно, предпочитая ходить пешком, и ее дети учатся ездить в школу на велосипедах. Однако в Федерации налогоплательщиков Канады утверждают, что Фриланд регулярно пользуется услугами личного водителя. Летом 2021 года, канадский Минфин предоставил счет на сумму $750 за проживание и питание водителя в Торонто на протяжении нескольких дней.

Также, когда она находится за рубежом, она активно пользуется услугами компаний, предоставляющих автомобили представительского класса. Это приводит к сомнениям относительно ее заявлений о том, что она отказывается от автомобиля в поддержку «зеленой энергетики». Цены на бензин в Канаде поднялись из-за правительственных решений, включая повышение налогов на выбросы углерода.

Однако, многие канадцы считают, что это несправедливо. Они считают, что правительство должно искать другие способы снижения выбросов углерода, а не накладывать дополнительные налоги на тех, кто уже платит за бензин. Рост цен на бензин негативно сказывается на жизни обычных канадцев, особенно на тех, кто живет в удаленных районах и зависит от автомобилей для своей повседневной жизни.

Таким образом, заявления Христы Фриланд о том, что она не имеет личного автомобиля, вызывают сомнения у многих канадцев. Ее использование личного водителя и предпочтение автомобилей представительского класса во время поездок за рубежом свидетельствуют о том, что ее заявления о приверженности «зеленой энергетике» могут быть всего лишь пиаром.