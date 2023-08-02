В Монреале выступят легендарные KOZAK SYSTEM

Яркие, зажигательные, самобытные – все это о них, легендарном коллективе KOZAK SYSTEM. Соединяя в своей музыке украинский и балканский стиль звучания, элементы фолка, панк-рока и SKA, ансамбль с легкостью покоряет топовые площадки со всего мира. Уже 18 августа большое шоу состоится в Монреале, место проведения – Theatre Plaza.

Выступление KOZAK SYSTEM состоится в рамках большого тура по США и Канаде. Музыканты, на счету которых уже 5 выпущенных альбомов, обещают представить как свои известные хиты, так и порадовать новыми произведениями.