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В Монреале выступят легендарные KOZAK SYSTEM

Anna Soboleva Авг 2, 2023 Афиша, Культура, шоу-бизнес Оставить комментарий 48 Просмотров

Яркие, зажигательные, самобытные – все это о них, легендарном коллективе KOZAK SYSTEM. Соединяя в своей музыке украинский и балканский стиль звучания, элементы фолка, панк-рока и SKA, ансамбль с легкостью покоряет топовые площадки со всего мира. Уже 18 августа большое шоу состоится в Монреале, место проведения – Theatre Plaza.

Выступление KOZAK SYSTEM состоится в рамках большого тура по США и Канаде. Музыканты, на счету которых уже 5 выпущенных альбомов, обещают представить как свои известные хиты, так и порадовать новыми произведениями.

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