Генеральный директор Desjardins подчеркивает, что сейчас самое время строить жилье в Квебеке

По словам главы крупнейшего ипотечного кредитора провинции, потребуется несколько лет, чтобы справиться с нехваткой жилья в Квебеке, именно поэтому крайне важно как можно скорее всерьез приступить к строительству новых квартир.

По словам главы крупнейшего ипотечного кредитора провинции, потребуется несколько лет, чтобы справиться с нехваткой жилья в Квебеке, именно поэтому крайне важно как можно скорее всерьез приступить к строительству новых квартир.

Жилищное строительство в Квебеке находится в состоянии свободного падения — результат инфляции цен на сырье, нехватки рабочей силы и повышенных процентных ставок. Согласно данным, собранным Канадской ипотечной и жилищной корпорацией, в прошлом месяце в городских центрах Квебека с населением 10 000 человек и более было зарегистрировано едва ли 2125 случаев ввода жилья, что на 62% меньше по сравнению с маем 2022 года. Май стал девятым месяцем подряд, в течение которого показатель снижался. Ввод жилья в эксплуатацию в провинции сократился на 48 процентов за пять месяцев, что стало худшим началом года с 2015 года.

Поскольку доля вакантных жилых помещений колеблется вблизи исторических минимумов, в последние недели на Квебек усиливается давление с целью выработки долгосрочной стратегии, способной решить проблему дефицита доступного жилья после многолетнего скачка цен на недвижимость. Большому Монреалю потребуется добавлять 23 100 жилых домов в год до 2041 года, чтобы местный рынок жилья вернулся к равновесию, что значительно больше, чем 13 900, которые, как ожидается, будут строиться ежегодно, согласно исследованию, опубликованному в этом месяце Торговой палатой столичного Монреаля.

“В конце концов, мы должны строить жилье. Мы должны увеличить предложение”, – недавно заявил исполнительный директор Движения Дежарден Ги Кормье в интервью в Монреале. “Какие есть решения? Нам нужно строить, нам нужно работать над нормативными актами и работать с финансовыми институтами. Здесь нет единого решения, но есть множество элементов. Это сложная проблема, которая будет решена в течение ближайших пяти-десяти лет. Это не будет решено за один год.

“Когда я говорю о пяти-десяти годах, мы не собираемся решать все проблемы, связанные с жилищным кризисом. Нам нужно найти долгосрочные решения, которые можно было бы тиражировать от одного муниципалитета к другому”.

Дежарден вносит свой вклад в увеличение предложения. В прошлом году кооператив финансовых услуг подписал соглашение с правительством провинции о строительстве 1000 единиц доступного жилья в 14 регионах к концу 2025 года – с тех пор эта цифра была увеличена до 1500. В Шербруке строится проект на 50 квартир, и Кормье говорит, что есть возможности сделать еще больше.

“Мы продолжаем наши обсуждения с правительством, чтобы узнать, есть ли другие программы, другие инициативы, которые мы могли бы выдвинуть”, – сказал Кормье. “У нас есть возможности выполнить более 1500 работ. Сколько еще? Мы легко можем сделать в два раза больше. Меня это не волнует. Но нам нужно посмотреть, каковы будут финансовые возможности правительства. Это деньги налогоплательщиков”.

Кормье был дипломатичен, когда его спросили о недавних комментариях премьер-министра Франсуа Лего, который назвал стремительный рост цен на недвижимость “негативным последствием экономического благополучия”. Нынешний кризис вызван нехваткой жилья, заявил Лего на прошлой неделе, подчеркнув при этом, что его правительство прилагает все усилия для ускорения строительства новых домов.

“Что я нахожу позитивным сегодня, так это то, что мы говорим о проблеме”, – сказал Кормье. “Премьер-министр говорит о том, что наше благосостояние растет, что приводит к росту цен на жилье и арендной платы. Это признак растущей экономики”.

Это не значит, что хорошим временам суждено длиться вечно. Многократное повышение процентных ставок с начала прошлого года начало сказываться на экономике, что заставило нескольких экономистов прогнозировать рецессию во втором полугодии. Базовая ставка Банка Канады в настоящее время составляет 4,75 процента, по сравнению с 0,25 процента в феврале 2022 года.

“Впереди у нас, вероятно, шесть-девять месяцев, которые будут экономически трудными”, – сказал Кормье. “Полное воздействие повышения ставок обычно проявляется через 12-18 месяцев, и сегодня мы находимся примерно на 14-м месяце. За последние три или четыре недели мы начали видеть индикаторы, которые представляют собой маленькие красные огоньки. Похоже, инфляции будет трудно опуститься ниже четырех процентов. Есть потери рабочих мест; недвижимость подешевела. Поэтому нам нужно подождать следующие три месяца, возможно, до сентября и октября, чтобы увидеть, куда пойдет тенденция. Будет ли это большая рецессия? Будет ли это через два квартала, а затем восстановление? Это еще предстоит выяснить. Ясно, что еще не все позади”.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы