Из истории Квебека. Убийство ирокеза французскими солдатами. Преступление и наказание

Из истории Квебека и Канады. Преступление, совершённое французскими солдатами в начале июля 1669 года и суровое наказание за него!

В 1669 году в Канаде объявлено очередное перемирие в многолетней войне между французскими колонистами и ирокезами. Война длилась уже более полувека, с переменным успехом, с правильными осадами, рейдами, карательными экспедициями с обеих сторон, резнёй деревень поселенцев и деревень ирокезов. Ненависти с обеих сторон накопилось много.

Но случались и перемирия, по случаю религиозных праздников, уборки урожая, просто по усталости…

И вот во время летнего перемирия 1669 года один ирокез отправился в Монреаль с грузом бобровых шкур на продажу. В лесу у деревушки Пуант-Клер он случайно встречается с пятью французскими солдатами, которые решили поохотиться на оленей. Солдаты убеждаются, что индеец один, видят тюки со шкурами, которыми нагружены его лошади, и решают ирокеза убить, а шкуры выгодно продать. Сказано – сделано. Человека топят в реке Св. Лаврентия, шкуры продают в меховых лавках Монреаля.

Через неделю жители обнаруживают тело жертвы значительно ниже по течению и передают его ирокезам. На шее у несчастного привязан камень, очевидно, имело место преступление. Ирокезы подают жалобу городским властям.

Начинается следствие, в ходе которого местная полиция вместе с представителями ирокезов проверяет меховые лавки, где и находят шкуры с клеймом убитого индейца. Хозяин лавки указывает на солдат. Все пятеро убийц арестованы и предстают перед судом.

Как и принято было в те времена, Суд длится всего один день. Все солдаты признали вину, сваливают её друг на друга. Все пятеро приговорены к немедленному расстрелу (смертную казнь должен утверждать губернатор колонии, который живёт в городе Квебек, но он находился в Монреале с инспекцией, тут же приговор и утвердил). Всех пятерых осуждённых привязывают к столбам, перед ними выстраивается взвод солдат, солдаты поднимают ружья…

И тут поднимают крик ирокезы. Обращаясь к суду, губернатору и другим французам, их вождь удивлённо спрашивает – «Вы что, пятерых своих солдат собираетесь казнить за нашего воина?»

Да, а в чём дело? Они же признали вину, они совершили убийство, по закону полагается смертная казнь.

Так их же пятеро, так нельзя! Вы должны казнить одного своего за одного нашего, так будет правильно. Мы не хотим казни пятерых ваших за одного нашего, это нечестно.

Ирокезам пытаются пояснить, что таковы законы белого человека – все виновны в одинаковой степени, всех казнят.

Ирокезы в изумлении качают головами:

Люди, ведь перемирие закончится через 3 недели, у вас на всю страну 300 солдат. И пятерых своих вы убиваете за убийство одного нашего воина, который через месяц резал бы вас снова? Пощадите четверых, мы все за них просим.

Закон есть закон, все они совершили убийство, все за него отвечают!

Губернатор отдаёт приказ. Раздаётся залп, все пятеро преступников расстреляны.

Ирокезам возвращают украденные шкуры и передают всё имущество расстрелянных, которое по закону переходит семье жертвы. Изумлённые и ошарашенные индейцы не знают, что и сказать…

Этот суд состоялся 5 июля 1669 года, расстреляны преступники были или 6, или 7 июля (по разным данным). Война возобновилась 1 августа 1669 года и шла ещё свыше тридцати лет, до 1701 года, когда наконец-то стороны заключили мир. Но перемирия бывали, это да.