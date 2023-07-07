Туркменская делегация приняла участие в Парламентской Ассамблее ОБСЕ в Канаде

Туркменская делегация приняла участие в заседании парламентской Ассамблеи ОБСЕ в канадском Ванкувере. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Туркменская делегация приняла участие в заседании парламентской Ассамблеи ОБСЕ в канадском Ванкувере. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Делегацию страны возглавил председатель парламента по международным и межпарламентским связям Б. Мухамедов. В мероприятии приняли участие парламентарии и представители стран-участниц ОБСЕ.

В ходе заседания были затронуты вопросы, касающиеся безопасности, сотрудничества и демократии в регионе ОБСЕ.

Повесткой дня стало обсуждение актуальных вопросов, связанных с противодействием терроризму, улучшением информационной безопасности, борьбой с организованной преступностью. В числе актуальных тем заседания — продвижение демократии и прав человека, устойчивого развития и охраны окружающей среды.

В выступлении туркменских дипломатов была отмечена приверженность государства мирной дипломатии, экономическому и культурному сотрудничеству, экологической устойчивости.