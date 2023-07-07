Мировая общественность выражает озабоченность действиями Японии

Озабоченность и неодобрение вызывают у международной общественности действия Японии по реализации плана сброса радиоактивных вод в океан, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин на брифинге в Пекине.

Озабоченность и неодобрение вызывают у международной общественности действия Японии по реализации плана сброса радиоактивных вод в океан, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин на брифинге в Пекине.

Ван Вэньбин прокомментировал сообщения о противостоянии плану сброса Японией радиоактивных вод во всем мире. Так, «Японский рыболовный кооператив» и другие ассоциации подадут еще одну петицию, подписанную 33 000 человек, в Токийскую электроэнергетическую компанию против плана сброса. Демократическая партия Республики Корея (РК) решила рассмотреть законодательные шаги, направленные на запрет всего импорта морепродуктов из Японии.

Более 1,05 млн человек в РК подписались в поддержку кампании против плана сброса. Бывший премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи, сказал, что люди не доверяют докладу МАГАТЭ, также будут продолжаться усилия, направленные на то, чтобы международные агентства, включая Организацию Объединенных Наций, обратили внимание на озабоченность жителей региона.

Ван Вэньбин напомнил, что Китай неоднократно заявлял о своей позиции в отношении плана Японии по сбросу воды в океан, и повторил три основных момента:

Во-первых, Япония уделяет больше внимания экономии средств, а не охране морской среды и защите жизни и здоровья людей. Существуют другие варианты утилизации радиоактивно загрязненной воды, но Япония выбрала план с минимальными затратами, переложив риски ядерного заражения на остальной мир. Деньги, для Японии, выше жизни и здоровья людей.

Во-вторых, Япония не провела всесторонних консультаций с международным сообществом, особенно с соседними странами. И хотя Япония запросила у МАГАТЭ исследование и оценку, под внутренним и международным давлением, план сброса был предопределен, и запрос был не чем иным, как фарсом.

В-третьих, план сброса — это беспрецедентная авантюра, полная неопределенностей. Сброс рассчитан на 30 лет или даже дольше. Согласно данным самой Японии, почти 70% радиоактивно загрязненных вод, обработанных ALPS, не соответствовали стандартам сброса, а эффективность и надежность системы будет снижаться при длительном сроке эксплуатации.

«В свете этих неопределенностей у международного сообщества есть все основания для выражения озабоченности и неодобрения», — подчеркнул дипломат.

«Китай еще раз призывает Японию действовать с оглядкой на морскую среду, жизнь и здоровье людей, прекратить проталкивать план сброса воды в океан и подвергать международное сообщество непредсказуемым рискам», — сказал в заключение Ван Вэньбин.