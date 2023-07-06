Ставки по ипотечным кредитам в ближайшее время не вернутся к тому, что было раньше

По словам экономиста BMO Capital Markets, канадцам придется скорректировать свои ожидания относительно того, как будет выглядеть нормальный уровень ставок по ипотечным кредитам в будущем.

По словам экономиста BMO Capital Markets, канадцам придется скорректировать свои ожидания относительно того, как будет выглядеть нормальный уровень ставок по ипотечным кредитам в будущем.

Выступая в пятницу в интервью BNN Bloomberg, старший экономист BMO Capital Markets Роберт Кавчич сказал, что ставки, к которым канадцы привыкли после финансового кризиса 2008 года, намного ниже тех, к которым они будут стремиться в будущем.

“Это корректировка, которую нам придется внести как покупателям жилья и инвесторам. Многие люди были убаюканы верой в то, что то, что мы наблюдали в течение последнего десятилетия, было нормальным, я бы сказал, что уровни процентных ставок, которые мы наблюдали после финансового кризиса в первые дни пандемии, были исключением, а не нормой”, – сказал Кавчич.

Банк Канады возобновил цикл повышения процентных ставок ранее в этом месяце, повысив основную кредитную ставку в Канаде до 4,75 процента. Кавчич признает, что это высокий уровень, но твердо убежден в том, что ставки останутся выше двух процентов.

“Ставки по кредитам в пять-шесть процентов являются очень жесткими и высокими, но не стоит сидеть на краешке стула и надеяться, что в ближайшие пару лет мы вернемся к ставкам по ипотечным кредитам в два процента или ниже”, – сказал Кавчич. “Возможно, нейтральные ставки по ипотечным кредитам сейчас даже на 100 базисных пунктов выше, чем те, к которым мы привыкли в прошлом цикле”.

Кавчич считает, что для тех, кто хочет купить дом, уровень спроса, наблюдавшийся в последние пару месяцев, может начать снижаться.

“Импульс будет протестирован на рынке жилья, поскольку Банк Канады отошел от второстепенных позиций и повысил ставки в июне”, – сказал Кавчич.

Он сопоставляет психологию потребителей с уровнем спроса, чтобы предсказать следующее движение рынка.

“В этом рынке есть большая психологическая составляющая, потому что он начал ускоряться почти в ту минуту, когда Банк Канады заявил, что они закончили повышать ставки”, – сказал Кавчич. “Кто захочет выходить на рынок жилья и платить миллион долларов за дом по средней цене, когда он дешевеет на 20%?”

“Теперь, когда Банк Канады снова ужесточает политику, я думаю, вы увидите, что психология остыла, и вы, вероятно, увидите, что некоторые предложения задержатся на рынке немного дольше в течение лета и получат некоторый импульс от роста цен, который мы наблюдали”.

Однако Кавчич обеспокоен тем, что высокий рост населения повышает спрос и бросит вызов психологии покупателей жилья, стремящихся держаться подальше от рынка с более высокими ставками.

“В конце концов, у нас по-прежнему самый сильный прирост населения, который мы наблюдали, по крайней мере, с начала 1970-х годов. Этим новым семьям и канадцам нужно место для жизни, и мы просто физически не можем удовлетворить этот спрос за счет предложения”, – сказал Кавчич. “Фундаментальный спрос окажется в некотором тупике из-за психологии потребителей во второй половине этого года”.

Когда дело доходит до увеличения предложения жилья, Кавчич не считает, что ускорение реализации новых строительных проектов является решением проблемы.

“Это просто не решение, это благородная и похвальная цель, но это просто не то, к чему мы можем прийти”, – сказал Кавчич. “Отрасль уже работает на 100-процентной мощности, а уровень занятости в строительстве находится на рекордно низком уровне. Мысль о том, что мы можем удвоить производительность с уровня, который уже полностью исчерпан, кажется амбициозной целью, и я не думаю, что мы ее достигнем”.

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