В аналоге Twitter от Meta за четыре часа работы создано 5 млн аккаунтов

В первые четыре часа работы новой соцсети Threads зарегистрировались 5 млн пользователей, заявил сооснователь Meta Марк Цукерберг. Threads — аналог Twitter, который принадлежит Илону Маску.

В первые четыре часа работы новой соцсети Threads зарегистрировались 5 млн пользователей, заявил сооснователь Meta Марк Цукерберг. Threads — аналог Twitter, который принадлежит Илону Маску.

Приложение было запущено в ночь на 6 июля. Оно доступно больше чем в 100 странах. В приложении доступен русский язык. Во время регистрации указывается, что Threads является частью другой соцсети Meta — Instagram.

Многие пользователи и рекламодатели стали отказываться от использования Twitter после того, как купивший соцсеть Илон Маск принял ряд неоднозначных решений. В частности, он восстановил некоторые ранее заблокированные аккаунты, смягчил правила модерации, сделал платной функцию верификации (синей галочки). В начале июля Twitter ограничила число твитов, которые пользователь может прочитать за сутки.

На этом фоне появился запрос на альтернативную платформу. Зайти в Threads можно через свою учетную запись в инстаграме, а сообщения могут иметь длину до 500 символов, к ним можно прикреплять ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут.

«Замысел Threads — создать открытое и дружелюбное публичное пространство для общения. Мы надеемся взять от инстаграма то, что он делает лучше всего, и создать новые возможности с текстом, идеями и обсуждением того, что у вас на уме», — объяснил на своей странице Цукерберг.