Канада обеспокоена сделкой между Microsoft и Activision Blizzard

Перед началом серии слушаний между Microsoft и ФТК США обе стороны подали документы, где обрисовали свою позицию по предмету спора. Microsoft утверждала, что все мировые регулирующие органы поддерживают её сделку с Activision Blizzard, за исключением FTC (США) и CMA (Великобритания).

Перед началом серии слушаний между Microsoft и ФТК США обе стороны подали документы, где обрисовали свою позицию по предмету спора. Microsoft утверждала, что все мировые регулирующие органы поддерживают её сделку с Activision Blizzard, за исключением FTC (США) и CMA (Великобритания).

Однако Канадское бюро по конкуренции (CCB) написало письмо судье Жаклин Корли, в котором выразило свою озабоченность по поводу сделки между Microsoft и Activision и попросило Microsoft исправить «неточности» в своих заявлениях, которые касаются поддержки сделки регулирующими органами:

«Вопреки приведенным выше цитатам из меморандума, на видеоконференции 5 мая 2023 года Бюро сообщило Microsoft и канадскому юрисконсульту Activision следующее: Бюро пришло к выводу, что предлагаемое слияние, вероятно, приведет к существенному предотвращению и/или уменьшению конкуренции в отношении игровых консолей и сервисов подписки на несколько игр (а также облачных игр) и что Бюро продолжает отслеживать транзакцию», — написал юрист ССВ Джонатан Битран.

Однако Канадское бюро по конкуренции (CCB) написало письмо судье Жаклин Корли, в котором выразило свою озабоченность по поводу сделки между Microsoft и Activision и попросило Microsoft исправить «неточности» в своих заявлениях, которые касаются поддержки сделки регулирующими органами:

«Вопреки приведенным выше цитатам из меморандума, на видеоконференции 5 мая 2023 года Бюро сообщило Microsoft и канадскому юрисконсульту Activision следующее: Бюро пришло к выводу, что предлагаемое слияние, вероятно, приведет к существенному предотвращению и/или уменьшению конкуренции в отношении игровых консолей и сервисов подписки на несколько игр (а также облачных игр) и что Бюро продолжает отслеживать транзакцию», — написал юрист ССВ Джонатан Битран.

Представители Microsoft не ответили напрямую ССВ, вместо этого указав, что у регулятора была возможность предотвратить слияние в определенные сроки, но он не сделал этого. В результате Microsoft и Activision решили, что могут завершить слияние в Канаде.

Однако CCB может принять меры против всего, что сочтет антиконкурентным после слияния.