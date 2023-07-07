Пять новинок недели на eTVnet

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Зрители eTVnet всегда в курсе последних новинок кино и ТВ. Подписывайтесь и вы на этот замечательный сервис интерактивного ТВ и смотрите прямо сейчас лучшие новинки недели в любое время из архива БЕЗ РЕКЛАМЫ!

Душа просит чего-то легкого? Включайте премьеру “Тайная жизнь Маргариты”!

Маргарита живет двойной жизнью. В одной жизни она скромный преподаватель литературы в школе, прекрасная жена и мама. В другой – яркая и таинственная певица ночного ресторана. Она выступает в маске под псевдонимом Грета и тщательно скрывает свою личность не только от публики, но и от семьи. Однако во время одного из выступлений Марго замечает в зале своего мужа в объятиях другой.

Ищите возможность посмеяться от души? Включайте комедию “Ресторан по понятиям: Бедный олигарх”.

Герои фильма встречаются, чтобы организовать выездной праздник в Лондоне. Шустрый, Кощей, Кувалда и Килька отвечают за угощения на свадьбе, которая состоится в доме олигарха Виктора. Кощей пытается соблазнить британскую герцогиню, Килька – найти футбольного игрока, из-за которого его ставка проиграла, а Шустрый будет пытаться разруливать их проблемы. И только чудо сможет их спасти! Произойдет ли оно, вы узнаете, включив фильм на eTVnet.

Любителям мелодрам понравится фильм “Синдром отложенного счастья”.

Сорокалетняя провинциалка Наталья Никитина уже несколько лет живет в Санкт-Петербурге и работает сиделкой у интеллигентной аристократки Герды Яковлевны. Поначалу отношения между женщинами весьма натянутые, но Наталья располагает заносчивую хозяйку своей открытой душой и добрым сердцем. Однажды в жизни главной героини появляется новая подруга – массажистка по имени Любовь, которая ввергает Наталью в пучину ярких и рискованных приключений в поисках любви и счастья.

Еще одна новинка для любителей остросюжетных сериалов – “Операция “Престол””. Осень 1941 года. Вермахт рвется к Москве, немецкие агенты терроризируют советский тыл. Стремясь их нейтрализовать, НКВД начинает тайную операцию. Преподавателю-филологу Ирине Воскресенской и майору госбезопасности Павлу Нечаю поручено изобразить семейную пару и войти в доверие к немногим оставшимся в Москве монархистам. Их цель – создать подпольную организацию “Престол”, которая станет приманкой для немецких спецслужб. Однако один из идеологов возрождения монархии, резидент абвера Порфирий Вересень избегает ареста и скрывается под чужим именем. Операция на грани срыва – Вересень лично знаком с Ириной и в любой момент может разоблачить ее “легенду”.

Для тех, кто ищет хороший боевик на вечер, – новинка eTVnet сериал “Феникс”. Иван Колесников ведет тихую жизнь в городке Кировске, где владеет небольшим кафе. Когда в его заведении внезапно появляются бандиты, Иван, защищая жену, становится невольным убийцей налетчиков. Беда не приходит одна – вскоре к нему приходят серьезные люди под предводительством Андреаса, зятя и правой руки криминального босса Приморска – Костаса. Андреас в курсе тайны Колесникова, который много лет выдает себя за другого человека.

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