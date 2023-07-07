Крупнейшая авария в электросетях Квебека — света не было в сотнях тысяч домов

Днём 6 июля Квебек лихорадило – погас свет и отключился ток у сотен тысяч потребителей, в первую очередь, в Монреале.

Многие жители Квебека, включая Монреаль, столкнулись 6 июля с весьма неприятной ситуацией — примерно в полдень по провинции стало отключаться электричество. К 15 часам дня света не было в половине монреальских домов и учреждений.

Практически полностью отключилась подача тока в монреальских районах Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Côte-Saint-Luc, Ville-Saint-Laurent. В этих районах не работали светофоры, но, судя по свидетельствам прохожих, автомобилисты сохраняли хладнокровие и вели себя крайне осторожно, останавливаясь на перекрёстках и не устраивая гонки.

Частично было прервано движение на двух линиях метро (на оранжевой и зелёной), но остановка длилась примерно полчаса, не больше.

Вследствие аварии была прекращена подача энергии некоторым службам монреальского аэропорта PET (Dorval), были отменены пара десятков рейсов, которые должны были вылетать в середине дня.

Надо признать, что Гидро-Квебек не отмалчивался. Уведомления об аварии стали появляться тут же — в первую очередь в аккаунте Твитера Гидро-Квебека, затем они появились на первой странице официального Вебсайта компании. Было сообщено, что все работники занимаются ремонтом сетей, и появились обнадёживающие сообщения о том, что « в скором времени» ситуация войдёт в норму. Затем компания указала более точное время, пообещав починить линии не позднее 17 часов, что и было сделано.

Гидро-Квебек пояснил, что серьёзная авария произошла из-за того, что сработал механизм защиты сетей высокого напряжения