Недвижимость: рынки стабилизируются, несмотря на неопределенность

По данным профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), после стремительного роста ставок по ипотечным кредитам и значительного спада продаж недвижимости в прошлом году 2023 год указывает на стабилизацию рынков, несмотря на неопределенный контекст.

Спад, наблюдавшийся в 2022 году из-за повышения процентных ставок, продолжится и в этом году, оценивает Чарльз Брант, директор отдела анализа рынка APCIQ. « Мы действительно достигли минимума того, что можем сделать в своей деятельности. Мы находимся на историческом минимуме с начала года”,-констатирует он.

Со 2 марта 2022 года Банк Канады восемь раз подряд повышал свою ключевую ставку. « Это что-то довольно историческое по своему масштабу. Рынок нанес удар, особенно с исчезновением перепродажи и последовавшей за этим довольно быстрой коррекцией цен», – отмечает г-н Брант.

8 марта прошлого года Центральный банк, наконец, принял решение сохранить свою ключевую ставку на уровне 4,5% и не проводить девятое повышение. Объявление, которое придаст покупателям больше предсказуемости, считает Брант.

Конец зимы, в частности, должен ознаменовать всплеск активности, считает Брант. Явление, уже наблюдаемое в марте. « По сравнению с 2022 годом количество транзакций упало на 30%. Этот разрыв должен начать сокращаться по мере продвижения вперед в течение года»,-говорит он.

Кстати, движение Дежарден прогнозирует коррекцию цен на 23% в Канаде и на 17% в Квебеке к концу 2023 года. Брант полагает, что на некоторых рынках в ближайшие месяцы произойдет снижение цен, даже если « самый большой из них уже позади ».

Но в некоторых регионах дела идут лучше, например, в Квебеке, отмечает он. « Этот рынок демонстрирует очень сильную устойчивость с самого начала процесса разворота»,-говорит он.

По его словам, по всей провинции текущая активность в сфере недвижимости в основном связана с « наиболее желанными домами, которые должным образом оценены». « Существует целый ряд объектов недвижимости, которые накапливаются, потому что они не нашли покупателя, учитывая низкий уровень сделок. Эти объекты недвижимости в конечном итоге будут проданы в течение следующих нескольких месяцев. И это, безусловно, приведет к дальнейшему снижению цен на некоторых рынках»,-прогнозирует он.

Однако ожидается, что цены на кондоминиумы упадут менее заметно, чем на дома на одну семью. « Это имеет смысл, поскольку это более дешевая недвижимость, а значит, и более доступная”, – говорит Брант.

Но некоторые рынки все еще испытывают перегрев, особенно в Труа-Ривьер и в некоторых районах Монреаля. « По-прежнему наблюдается небольшое превышение цен, потому что наблюдается очень сильный дефицит предложения по сравнению со спросом», – говорит он. Кстати, соотношение числа завышенных цен более чем на 10% между ценой продажи и объявленной ценой составляло в среднем 4% для объектов недвижимости на одну семью в Квебеке по состоянию на февраль 2023 года. Именно в Труа-Ривьер он был самым высоким, с показателем 9 %, согласно данным APCIQ по системе Centris.

Но « большинство ” объектов недвижимости в столичном регионе продаются по заявленной цене. Тем не менее, мы видим все больше и больше сделок, цена которых является предметом переговоров, отмечает Брант.

Рынок по-прежнему в интересах продавцов

Хотя завышение цен все больше уходит в прошлое, продавцы по-прежнему получают преимущество, когда приходит время заключать сделку с недвижимостью, замечает Брант. Однако, похоже, появляется проблеск надежды для начинающих покупателей, которые смогут заключать сделки, не опасаясь значительного повышения цен. « Там гораздо меньше стресса. Процентные ставки выше, да, но и цены ниже»,-подчеркивает он.

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Ольга Успенская

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