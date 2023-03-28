В протестных акциях Макрон увидел заговор против государственных институтов

Протестные акции, проходящие в стране, стали средством делегитимизации исполнительной власти, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон 27 марта провел встречу с представителями президентского большинства в Национальном собрании Франции и правительственными чиновниками. Основной упор при этом был сделан на поддержание связей с профсоюзными силами, в том числе путем обращения к ним за помощью. Не забыл при этом он упомянуть о силе, которая препятствовала, по его мнению, нормальной работе государственных органов.

«Существует реальный политический проект, возглавляемый „Непокоренной Францией“ (LFI). Его цель заключалась в делегитимизации существующего законного порядка, в том числе государственных институтов и ее инструментов, например, таких как статья 49.3. За этим может последовать следующий шаг — это делегитимизация Конституционного Совета страны», — заявил президент Республики.

Другой не менее важный для Макрона вопрос представлял собой требование расширения парламентского большинства. Кроме того в следующие 3 недели собравшиеся должны были встретиться с избранными должностными лицами, мэрами, социальными партнерами, чтобы успокоить их, продолжить реализацию реформ и восстановить работу государственных служб, как отметил один из присутствовавших на встрече в Елисейском дворце.

Протесты на улицах французских городов, по его мнению, не имели ничего общего с пенсиями. Их целью было только насилие и нападение на государственные учреждения и правоохранительные органы, как подчеркнул Макрон.

Слова главы французского государства вызвали ответную реакцию у руководителя парламентской фракции LFI Матильды Пано. Свою гневную отповедь она представила в Twitter. По ее словам, французская власть оказалась способна только на то, чтобы в политической борьбе использовать такую дубинку, как статья 49.3 Конституции страны, позволяющей принять любой закон без учета мнения законодателей.

«Мы настолько стремимся сделать делегитимными наши институты, что предлагаем вам прибегнуть к ним: референдум, роспуск парламента», — прокомментировала она.