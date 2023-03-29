Что же произошло в Луизвиле. Как и кем была убита полицейская?

Убийца пять раз привлекался, пять раз освобождали, потому что он болен, не несёт ответственности за свои поступки.

Мы уже сообщали о трагической гибели сержанта полиции Марин Бро (Maureen Breau), прибывшей по вызову жителей многоквартирного жилого дома, расположенного почти в самом центре города Луизвиль, в районе Мориси. Она была убита ударом ножа, а её напарник был ранен. Самого преступника застрелили полицейские, которые прибыли на подмогу и на которых преступник тоже попытался напасть – Трагедия в Луизвиле.

И вот поступили подробности преступления. Вся ситуация на самом деле абсурдна и показывает, к сожалению, неспособность нынешней юридической системы и системы здравоохранения справиться с такими ситуациями, которых, к сожалению, всё больше. И, к сожалению, случай этот далеко не единичен.

Оказлось, что убийца — некий Исаак Бруяр-Лесар (Isaac Brouillard-Lessard), возраста 35 лет, был серьёзно болен. Он был шизофреником, неоднократно попадал в больницу, проходил лечение, после чего выходил на волю (после того как врачи сочли, что его состояние стабилизировалось.

С 2014 года его пять раз задерживали за совершенные преступления (как правило, агрессивные действия, нападения на посторонних, избиения). Но каждый раз из-за его душевной болезни, он объявлялся «неподсудным» в связи с его серьёзной болезнью (по правилам, в таком случае человека необходимо лечить принудительно, но непонятно, проходил ли он курс лечения, судя по всему, если и проходил, то лечение не помогло).

Более того, год назад врачебная комиссия зафиксировала в отчёте, составленном после обследования шизофреника с преступными наклонностями, что его умственное состояние представляет большой риск для окружающих! И несмотря на всё вышесказанное, человек находился на свободе.

Он не только находился на свободе, но и свободно приобретал наркотики, но та же комиссия сочла, что те его успокаивают и стабилизируют (!).

Человека жалели и не сажали, хотя он давно заслужил жёсткого обращения и хотя сами врачи константировали, что он не считает себя больным (обычное состояние таких лиц) и не обратится сам за помощью.

После переезда на новое место жительства Исаак Бруьяр-Лесар тут же зарекомендовал себя, как агрессивный, склонный к ссорам жилец. Он ругался с соседями, он обвинял тех в том, что они, якобы, украли его кота (которого нашли в его же квартире), он резко реагировал на просьбы вести себя потише.

Последние два дня перед вызовом полиции, он постоянно визжал, кричал, ругался с кем-то невидимым в собственной квартире. В конце концов, жильцы обратились к администрации, а та вызвала полицию. Когда полицейские вошли, преступник набросился на них с ножом, убил женщину и ранил мужчина, после чего набросился на подоспевших других полицейских и был застрелен.

Вся ситуация, которая развивалась годами, показывает неспособность эффективного противостояния общества таким серьёзно больным людям, которые далеко не в первый раз становится причиной гибели невинных граждан. Достаточно вспомнить уже относительно давний случай с индейцем, которые отрезал голову соседу по автобусу и который был освобождён, потому что «он же больной» (к тому же активисты движений борьбы против чего-то там помогли, требуя освободить несчастного индейца, им же головы не отрезали). Будем надеяться, на сей раз невежественные «активисты» не осудят полицейских за быстрые энергичные меры по нейтрализации убийцы. Хотя было бы желание…