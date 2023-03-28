Трагедия в Луизвиле, во время задержания преступника убита женщина-полицейская

В районе Мориси (Mauricie) приехавшие на вызов полицейские были атакованы преступником, от удара ножом погибла женщина-полицейская.

Полиция Монреаля начала расследование трагедии, которая произошла вечером понедельника в городе Луизвиль, расположенном в квебекском административном районе Мориси (Louiseville, Mauricie) — во время заурядной полицейской операции в небольшом и, обычно, мирном городе, была убита сержант полиции Морин Бро (Maureen Breau).

Полицейский патруль прибыл по вызову жителей в многоквартирный дом примерно в 20.30. В ходе проведения операции преступник, которого полицейские то ли пытались задержать, то ли образумить, напал на патрульных с ножом. Что именно вызвало действия негодяя, пока неизвестно. Не опубликованы детали преступления, причина вызова и другие подробности.

Известно лишь, что полицейская была убита ударом ножа, а затем либо упала, либо была сброшена со второго этажа дома. Её напарник был ранен, находится в больнице, но его жизнь вне опасности. Прибывшие на подмогу полицейские открыли огонь по преступнику и убили его, но справедливое возмездие не вернёт жизнь полицейской, погибшей на боевом посту.

Погибшая женщина проработала в полиции более 20 лет, и у неё был большой опыт общения с представителями преступного мира, поэтому следователям придётся понять, каким образом Морин Бро не сумела себя защитить.

Расследование поручено монреальской полиции в связи с тем, что у монреальской службы охраны правопорядка есть достаточные средства и силы для проведения следствия, к тому же, Луизвиль находится в часе езды от Монреаля, и организовать проведение следственных мероприятий достаточно просто.