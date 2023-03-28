Глава МИД Канады: Продолжаем призывать власти Азербайджана открыть Лачинский коридор

МИД Канады продолжает призывать власти Азербайджана открыть Лачинский коридор. Об этом заявила глава канадского МИД Мелани Жоли, выступая в парламенте республики. Видео с парламентского заседания опубликовал Армянский национальный комитет Канады на своей официальной странице в соцсети.

Она также отметила важность соблюдения режима прекращения огня, который поддерживает и мониторинговая группой ЕС.

Напомним, 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев перекрыла и до сих пор блокирует единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Республикой Армения. Участники акции, представляющиеся “экологами”, разбили палатки на дороге. В результате 120 тыс. жителей, в том числе 30 тыс. детей, в Нагорном Карабахе оказались в блокаде.

9 января произошла авария на ЛЭП, однако азербайджанские военные до сих пор не разрешают восстановить линию. В результате в Нагорном Карабахе начались веерные отключения. Азербайджан периодически перекрывает газоснабжение. Блокада привела к серьезному дефициту продуктов питания и товаров первой необходимости, с 20 января введена карточная система.