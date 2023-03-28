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Новости Глава МИД Канады: Продолжаем призывать власти Азербайджана открыть Лачинский коридор

Глава МИД Канады: Продолжаем призывать власти Азербайджана открыть Лачинский коридор

Виктория Христова Мар 28, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Глава МИД Канады: Продолжаем призывать власти Азербайджана открыть Лачинский коридор отключены 57 Просмотров

Канадский министр подчеркнула необходимость предотвращения дальнейшего обострения гуманитарного кризиса.
МИД Канады продолжает призывать власти Азербайджана открыть Лачинский коридор. Об этом заявила глава канадского МИД Мелани Жоли, выступая в парламенте республики. Видео с парламентского заседания опубликовал Армянский национальный комитет Канады на своей официальной странице в соцсети.
Отвечая на вопрос парламентария Джейн Йип, Жоли заявила, что разделяет беспокойство армян Канады и Карабаха.
“Мы продолжаем призывать власти Азербайджана открыть Лачинский коридор. Необходимо предотвратить обострение гуманитарного кризиса. Канада поддерживает соглашение о прекращении огня, включая возвращение армянских военнопленных”, – заявила министр.
Она также отметила важность соблюдения режима прекращения огня, который поддерживает и мониторинговая группой ЕС.
Напомним, 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев перекрыла и до сих пор блокирует единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Республикой Армения. Участники акции, представляющиеся “экологами”, разбили палатки на дороге. В результате 120 тыс. жителей, в том числе 30 тыс. детей, в Нагорном Карабахе оказались в блокаде.
9 января произошла авария на ЛЭП, однако азербайджанские военные до сих пор не разрешают восстановить линию. В результате в Нагорном Карабахе начались веерные отключения. Азербайджан периодически перекрывает газоснабжение. Блокада привела к серьезному дефициту продуктов питания и товаров первой необходимости, с 20 января введена карточная система.
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