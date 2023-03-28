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Новости Канадская еврейская диаспора приветствует поражение правительства Израиля

Канадская еврейская диаспора приветствует поражение правительства Израиля

Виктория Христова Мар 28, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадская еврейская диаспора приветствует поражение правительства Израиля отключены 80 Просмотров

Еврейская диаспора в Канаде приветствует победу протестующих толп в Израиле и отмену судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху.

 

Центр по делам Израиля и евреев (CIJA), представитель еврейских федераций в Канаде, приветствовал заявление премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что закон о судебной реформе будет отложен.

«Центр по делам Израиля и евреев приветствует сегодняшнее решение премьер-министра Нетаньяху отложить принятие правительством законодательства о судебной реформе. Для тех из нас, кто живет в диаспоре, сегодняшнее решение является свидетельством того, что наша вера в силу израильской демократической системы обоснована. Это пример действительно эффективной демократии в действии», — заявил Шимон Коффлер Фогель, президент и главный исполнительный директор CIJA.

Напомним, противники право-консервативного правительства Нетаньяху блокировали его резиденцию, парализовали работу аэропортов, центральных автомагистралей и направили общественную жизнь и безопасность страны в сторону хаотизации и коллапса. В качестве повода для массовых выступлений левые силы назвали проводимую правительством судебную реформу.

 

 

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