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Новости Розничные продажи в Канаде в январе выросли на 1,4%

Розничные продажи в Канаде в январе выросли на 1,4%

Виктория Христова Мар 28, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Розничные продажи в Канаде в январе выросли на 1,4% отключены 57 Просмотров

В годовом выражении розничные продажи в Канаде в позапрошлом месяце выросли на 5,0%.

В январе 2022 года розничные продажи в Канаде увеличились на 1,4% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано нулевое изменение показателя, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Аналитики ожидали повышение продаж всего на 0,7%. Объем продаж в январе составил 66,371 млрд канадских долларов.

Рост был в основном связан в более высокими продажами у дилеров транспортных средств и автозапчастей, а продажами на АЗС.

В годовом выражении розничные продажи в Канаде в позапрошлом месяце выросли на 5,0%.

Динамика розничных продаж без учета автомобилей также превысила прогнозы. В январе продажи выросли на 0,9% относительно предыдущего месяца после снижения на 0,7% в декабре. В номинальном выражении показатель составил 48,756 млрд канадских долларов. В годовом отношении продажи без учета авто увеличились на 5,9%.

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