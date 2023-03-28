Продажи легковых автомобилей в Канаде в феврале выросли на 2%

Ежегодно на канадских заводах Stellantis, Ford, GM, Honda и Toyota собирается 1,4 млн автомобилей из комплектующих, поставляемых почти от 700 производителей автокомпонентов.

Автомобильный сектор Канады в значительной степени зависит от глобальных цепочек поставок. После значительных потерь, понесенных мировой автомобильной отраслью в результате закрытия границ, карантина на заводах и нехватки полупроводниковых чипов во время пандемии COVID-19, канадский автомобильный сектор стал особенно уязвим к ограничениям в цепочках поставок.

Автопроизводители были вынуждены использовать более экономичные и креативные стратегии снижения рисков и экономически эффективные стратегии, чтобы избежать дальнейших сбоев, включая двойное снабжение с поставщиками для повышения гибкости цепочки поставок, диверсификации рынков и наращивания запасов.

Однако все эти действия так и не смогли устранить все существующие проблемы, и внутреннее потребление автомобилей на рынке продолжает снижаться. Тем не менее, в феврале 2023 года этот рынок показал рост, прчием этотрост продолжается уже три месяца подряд. В последний месяц зимы в Канаде продан 103 771 новый автомобиль (+2,0%), а в целом с начала года – 202 030 экземпляров, что на 2,8% больше, чем год назад.

Если посмотреть на совокупные продажи двух первых месяцев 2023 года, здесь стоит отметить, что продажи лидера рынка – Ford – выросли на 44,1%. Марка реализовала 28 965 новых автомобилей. На втором месте – Toyota (20 557 шт.; -10,2%), а замыкает подиум Hyundai (15 729 шт.; -6,8%). Лучшую динамику в группе лидеров продемонстрировал Volkswagen, который поднялся в рейтинговой таблице сразу на 7 позиций вверх (+94,2%). За ним следует Ford (+44,1%). Самое большое падение в ТОП-10 – у Nissan (-30,3%) и Honda (-39,6%).