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Новости Выбор пола будущего ребенка: новый подход

Выбор пола будущего ребенка: новый подход

Виктория Христова Мар 28, 2023 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Выбор пола будущего ребенка: новый подход отключены 70 Просмотров

Многие будущие родители не задумываются о том, кого они хотят родить — мальчика или девочку, но возможность выбора пола ребенка может быть полезна для поддержания семейного баланса или предотвращения развития унаследованных заболеваний, связанных с полом.

 

При естественном зачатии сперматозоид и яйцеклетка соединяются в условиях, которые не контролируются человеком, и только через два с половиной месяца после зачатия можно определить пол ребенка с помощью УЗИ или анализа крови.

Однако при экстракорпоральном оплодотворении все ключевые процессы происходят «в пробирке», что позволяет медицинским специалистам и будущим родителям выбирать сперматозоид для оплодотворения конкретной яйцеклетки.

По данным нового исследования, новый подход к сортировке сперматозоидов на основе их массы позволит с 80% вероятностью разделить клетки, содержащие «женскую» Х-хромосому, от тех, которые содержат «мужскую» Y-хромосому.

В результате, сперматозоиды из первой группы приведут к рождению девочки, а из второй — маль В исследовании принимали участие свыше 1300 пар, от которых были получены сперматозоиды и яйцеклетки.

Сперматозоиды проходили сортировку в специальном многослойном градиенте плотности, где тяжелые сперматозоиды, содержащие крупную Х-хромосому, опускались ниже, а легкие с Y-хромосомой оставались выше.

 

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