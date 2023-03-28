Монреаль – единственный город Квебека, попавший в топ-список заражённых клопами городов Канады

Монреаль вышел на почётное двенадцатое место в рейтинге, поднявшись за год с пятнадцатого места. Лучше бы вообще выпал из списка. Не в том направлении двигаемся.

И снова с нами далеко не самая приятная для чтения, но, к сожалению, необходимая тема: клопы.

Итак, Монреаль может радоваться — в списке двадцати пяти самых заражённых клопами канадских городов метрополия Квебека занимает всего лишь двенадцатое место! И в этом печальном списке, гордиться которым как-то не по себе, нет ни одного другого квебекского города. И то хорошо. Хотя в прошлогоднем рейтинге Монреаль занимал пятнадцатое место, но вот, не повезло, ухудшили показания и продвинулись на три ступеньке выше по уровню заразы.

Список составлен компанией Orkin Canada – крупной фирмой, которая занимается борьбой с паразитами по всей Канаде и которая предоставила данные на основе анализа положения, исходя из количества жителей города, количества вызовов, уровня заражённости помещений, частоты повторных заражаний и других факторов.

Ниже мы воспроизводим список, предоставленный Orkin Canada. Предварительно отметим, что львиную долю городов с засилием клопов составляют города, находящиеся в Онтарио. Нет никаких сомнений, что результаты оценки напрямую зависят от количества приезжающих иммигрантов — известно, что в багаже лиц, прибывающих из определённых стран, часто обнаруживаются спрятавшиеся зайцы (то есть, клопы, пробирающиеся в Канаду нелегально). Именно поэтому основная масса весьма неприятных сожителей с человеком живёт в крупных городах, и именно поэтому справится с ними пока нереально — стоит основательно почистить большой жилой дом, как тут же в него заезжают очередные семьи, из чемоданов которых с довольным уханьем высаживаются мелкие захватчики.

Что делать, если напасть добралась до вас? Во-первых, как можно быстрее вызывать экстерминаторов-профессионалов. Если вы снимаете жилое помещение, потребуйте решительных действий от хозяина. И проследите за тем, что дезинфекции подвергся весь дом, а не одна квартира — иначе клоп убежит к соседям и вернётся мстить через несколько дней.

Не пытайтесь избавиться от паразитов-клопов, проведя собственную обработку. Вам не удастся проникнуть в их глубокие норы (щели и пространства между стенами), они там засядут и переждут атаку, а обходиться без пищи клопы могут до года. То же касается попыток из выморозить зимой — они уйдут в глубины и выползут, когда чуток потеплеет.

Пока экстерминаторы не приехали, тщательно проверьте кровати, стулья, столы, шкафы — обнаружить следы присутствия клопов достаточно легко — это коричневые полосы и пятна. Избавиться от клопов так не удастся, но, по меньшей мере, им придётся совершать рейды из своих убежищ в стенах. Поставьте под ножки кровати миски с водой — тогда клопы не смогут пробраться на кровать, хотя смогут десантироваться с потолка — они прекрасно ощущают тепло, исходящее из человека, но пару дней до приезда экстерминатора всё же ситуация облегчится.

Если вы возвращаетесь из поездки в далёкие края (особенно в южные страны), аккуратно проверьте чемоданы и продезинфицируйте их сразу же по возвращении. Как только войдёте в дом, поставьте чемоданы и сумки в ванну, опрыскайте их дезинфекционным средством и только после этого доставайте вещи, тщательно их осматривая. Муторно? Да. Но ещё сложнее избавляться от клопов, которые вы можете нечаянно завести.

Список самых заражённых городов в Канаде:

Toronto, ON Vancouver, CB Sudbury, ON Oshawa, ON Ottawa, ON Scarborough, ON Sault Ste. Marie, ON London, ON Saint John’s, TNL Hamilton, ON Winnipeg, MB Montréal, QC Windsor, ON Edmonton, AB Timmins, ON Moncton, NB North York, ON Etobicoke, ON Calgary, AB Mississauga, ON Whitby, ON Prince George, CB Regina, SK Brampton, ON Halifax, N-E