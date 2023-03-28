Монреаль – единственный город Квебека, попавший в топ-список заражённых клопами городов Канады
И снова с нами далеко не самая приятная для чтения, но, к сожалению, необходимая тема: клопы.
Итак, Монреаль может радоваться — в списке двадцати пяти самых заражённых клопами канадских городов метрополия Квебека занимает всего лишь двенадцатое место! И в этом печальном списке, гордиться которым как-то не по себе, нет ни одного другого квебекского города. И то хорошо. Хотя в прошлогоднем рейтинге Монреаль занимал пятнадцатое место, но вот, не повезло, ухудшили показания и продвинулись на три ступеньке выше по уровню заразы.
Список составлен компанией Orkin Canada – крупной фирмой, которая занимается борьбой с паразитами по всей Канаде и которая предоставила данные на основе анализа положения, исходя из количества жителей города, количества вызовов, уровня заражённости помещений, частоты повторных заражаний и других факторов.
Ниже мы воспроизводим список, предоставленный Orkin Canada. Предварительно отметим, что львиную долю городов с засилием клопов составляют города, находящиеся в Онтарио. Нет никаких сомнений, что результаты оценки напрямую зависят от количества приезжающих иммигрантов — известно, что в багаже лиц, прибывающих из определённых стран, часто обнаруживаются спрятавшиеся зайцы (то есть, клопы, пробирающиеся в Канаду нелегально). Именно поэтому основная масса весьма неприятных сожителей с человеком живёт в крупных городах, и именно поэтому справится с ними пока нереально — стоит основательно почистить большой жилой дом, как тут же в него заезжают очередные семьи, из чемоданов которых с довольным уханьем высаживаются мелкие захватчики.
Что делать, если напасть добралась до вас? Во-первых, как можно быстрее вызывать экстерминаторов-профессионалов. Если вы снимаете жилое помещение, потребуйте решительных действий от хозяина. И проследите за тем, что дезинфекции подвергся весь дом, а не одна квартира — иначе клоп убежит к соседям и вернётся мстить через несколько дней.
Не пытайтесь избавиться от паразитов-клопов, проведя собственную обработку. Вам не удастся проникнуть в их глубокие норы (щели и пространства между стенами), они там засядут и переждут атаку, а обходиться без пищи клопы могут до года. То же касается попыток из выморозить зимой — они уйдут в глубины и выползут, когда чуток потеплеет.
Пока экстерминаторы не приехали, тщательно проверьте кровати, стулья, столы, шкафы — обнаружить следы присутствия клопов достаточно легко — это коричневые полосы и пятна. Избавиться от клопов так не удастся, но, по меньшей мере, им придётся совершать рейды из своих убежищ в стенах. Поставьте под ножки кровати миски с водой — тогда клопы не смогут пробраться на кровать, хотя смогут десантироваться с потолка — они прекрасно ощущают тепло, исходящее из человека, но пару дней до приезда экстерминатора всё же ситуация облегчится.
Если вы возвращаетесь из поездки в далёкие края (особенно в южные страны), аккуратно проверьте чемоданы и продезинфицируйте их сразу же по возвращении. Как только войдёте в дом, поставьте чемоданы и сумки в ванну, опрыскайте их дезинфекционным средством и только после этого доставайте вещи, тщательно их осматривая. Муторно? Да. Но ещё сложнее избавляться от клопов, которые вы можете нечаянно завести.
Список самых заражённых городов в Канаде:
- Toronto, ON
- Vancouver, CB
- Sudbury, ON
- Oshawa, ON
- Ottawa, ON
- Scarborough, ON
- Sault Ste. Marie, ON
- London, ON
- Saint John’s, TNL
- Hamilton, ON
- Winnipeg, MB
- Montréal, QC
- Windsor, ON
- Edmonton, AB
- Timmins, ON
- Moncton, NB
- North York, ON
- Etobicoke, ON
- Calgary, AB
- Mississauga, ON
- Whitby, ON
- Prince George, CB
- Regina, SK
- Brampton, ON
- Halifax, N-E