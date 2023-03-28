Ошибки, совершённые кассиром или автоматической кассой при оплате продуктов. Как поступить, обнаружив ошибку в чеке?

Ошибки в чеке, выписанном на кассе, очень частое явление. Рекомендуется серьёзно относиться к этому и всегда чек проверять.

Согласно статистическим данным, опубликованным Лабораторией аналитических и агропродовольственных наук Университета Далузи (Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie), около 70 процентов жителей Квебека сталкиваются по меньшей мере один раз в году с ошибками в счёте, выданном им на кассе во время оплаты купленных продуктов. Этот вывод сделан на основе опроса 5525 жителей Канады, включая квебекцев. Кстати, согласно этому же отчёту, в остальных провинциях Канады процент ошибочных счечтов чуть меньше — 67%.

Самая частая ошибка, это разница между пробитой на кассе ценой и ценой, указанной на ценнике товара, стоящего или лежащего на полке. Из общего количества ошибочных счётов на эту ошибку приходится 75%. Примерно в половине этих ошибок касса не учитывает скидку, указанную на ценнике.

Примерно в 20% случаев касса пробивает один и тот же продукт два раза. Далее идут ошибки в коде (товар на самом деле стоит дешевле, чем тот, чей код пробивается), начисление налога на продукт, который налогом не облагается, неправильная цена из-за неверно выбитого веса продукта.

По данным лаборатории, каждый житель Квебека теряет в среднем 50 долларов в год из-за того, что он переплачивает за продовольственные продукты из-за ошибок кассы (говорить об ошибке кассира неверно, так как иногда речь о программных ошибках кассы, особенно во время оплаты через кассы-автоматы). И речь о «среднестатистическом квебекце» – ведь есть покупатели, которые покупают один продукт, платят через кассу автомат, бросают взгляд на чек (или на экран), убеждаются, что всё правильно и уходят, не переплатив ни цента. Но в общем подсчёте они тоже фигурируют, так что сумма в 50 долларов, которая начислена и на этого покупателя, делится между пострадавшими.

То есть, как видим, всем нам имеет смысл всегда проверять счета после покупки товара, особенно, если речь о длинном списке покупок самых разных наименований. Хотя такая проверка вызывает сложности, но вы, наверняка, обнаружите пробитый дважды товар или же товар, который вы вообще не брали… Почти 90% покупателей, обратившихся с жалобой на неправильный счёт, признают, что их требование было тут же удовлетворено, и магазин извинился перед ними. Как правило, достаточно обратиться к служащему, чтобы деньги вернули.

Но есть одно очень важное но. Если вы пришли домой, вскрыли банку или упаковку, а товар оказался испорчен, как правило, деньги вам возместят без долгих разговоров, даже если чек вы выбросили. Если же, придя домой, вы вдруг увидели, что в выписанном счёте допущена ошибка, то доказать её сложнее – если ещё возможно показать, что цена, выбитая на чеке, не соответствует той, что указана на полке, то вряд ли можно доказать, что вам пробили две банки горошка, а вы брали одну. Поэтому очень желательно взять за привычку проверять чек сразу же, не выходя из магазина.

Если же магазин или лавка отказывается вернуть деньги (такое бывает крайне редко, если на самом деле произошла ошибка), то покупатель может обратиться с жалобой в Управление защиты потребителей – Office de la protection du consomatteur. Ежегодно Управление защиты потребителей регистрирует свыше трёхсот жалоб на продовольственные магазины и лавки, все эти жалобы внимательно рассматриваются и, если жалоба оправдана, положительное решение по ней принимается весьма быстро — магазину меньше всего нужны проблемы с Управлением, и, как правило, пострадавший покупатель не пытался решить вопрос с магазином до обращение в службу защиты потребителей. Но, опять же, чаще всего, если не получается решить вопрос полюбовно с кассиром, достаточно вызвать управляющего, который разберётся в вопросе.

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