Иностранных студентов проверят в поисках поддельных документов, позволивших им приехать на учёбу в Канаду

Сотни студентов из Индии вьехали в Канаду и поступили в ВУЗы по поддельным документам.

Канадские иммиграционные власти серьёзно взялись за проверку документов иностранных студентов, прибывших на учёбу в Канаду. Первые серьёзные проверки коснулись студентов из Индии, но иммиграционная служба не исключает, а наоборот, намекает, что всеобщая проверка на студентах из этой страны не прекратится.

На настоящий момент власти выявили удивительный (или же логичный, это как посмотреть) факт — примерно у семиста студентов, прибывших на учёбу в канадские ВУЗы из Индии документы, подтверждающие их право на поступление в университет, оказались поддельными. Речь о дипломах, рекомендательных письмах из индийских учебных заведений, справках о сдаче экзаменов и тому подобных документов, которые абитуриенту необходимо предъявить при подаче заявления на учёбу в Канаде.

Судя по неподтверждённым сведениям, мошенничество вскрылось то ли после выборочной проверки бумаг одного из студентов, то ли после анонимного письма из Индии, в котором неизвестный «доброжелатель» сообщил о некоем местном агентстве, расположенном в городе Джалахандар (Jalahandar), которое в массовом порядке занималось подделкой документов. Власти решили проверить дела всех или очень многих учащихся и нашли подтверждения разоблачениям.

Новость разошлась по Индии, где местные газеты уже публикуют название агенства, фамилию его хозяина и другие данные. По сообщениям в индийской печати, стоимость полного пакета поддельных документов одного кандидата достигала 26 тысяч долларов. Дорого, зато надёжно, что и доказывает успешный переезд в Канаду сотен желающих.

Но, опять же, по неподтверждённой пока версии, мошенничество вскрылось после того, как несколько студентов решили подать документы на статус ПМЖ в Канаде, и в ходе проверок иммиграционные власти раскрыли несоответствие данных в разных документах.

В любом случае, пока рано говорить о точной причине начала проверок, но они уже приняли массовый характер, и нет сомнений в том, что на проверках индийских студентов дело не завершится, да хотя бы потому, что если на них остановиться, то пострадавшие резонно спросят, а нет ли признаков дискриминации в том, что удар обрушился лишь на представителей одной страны. И, разумеется, «а почему это лишь ангофонов проверяют, а франкофонов чего не трогают?»

Нет никаких оснований для беспокойства у тех студентов, чьи документы в полном порядке, а вот если человек знает, что что-то подчистил, что-то приписал, что-то важное не упомянул, его может ожидать в ближайшем будущем неприятный сюрприз.

Индийские студенты, фальшивые документы которых проверка уже выявила, делают невинное лицо и с удивлением вопрошают: – «Как подделка? Я не знал! Меня фирма надула, которая взялась подготовить моё дело по подаче документов на учёбу в Канаду». Не, мы, разумеется, верим, что никто ничего не знал, обманули их, за 26 тысяч долларов.

Но правительство Канады уже пообщало провести расследование до конца, серьёзно проверить и дела студентов и агентства, которые оказывают услуги по оформлению иностранных студентов, и принять все необходимые меры не только для выявления фактов мошенничества, но и для высылки нарушителей — раз уж те зарекомндовали себя недобросовестными людьми.

Представителям каких следующих стран приготовиться? Вряд ли упор будет сделан на конкретные страны — расследование будет вестись «широкой сетью», в которую попадут многие нарушители (если таковые имеются, конечно).

Впрочем, пара организаций, отличающихся своей «борьбой за права человека», уже требует отнестисть к нарушителям со снисхождением, простить их, позволить доучиться, а затем подавать документы на ПМЖ. Они больше не будут нарушать, а мы должны войти в положение несчастных, считают активисты. Аж слеза прошибает.