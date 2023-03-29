С 1 сентября этого года квебекские подростки от 14 до 16 лет смогут работать не более 17 часов в неделю

В Национальную Ассамблею Квебека представлен новый законопроект, регламентирующий работу подростков. Детям до 14 лет работать будет запрещено (исключения предусмотрены).

Согласно новому законпроекту, регулирующему работу подростков, в период школьных занятий, в Квебеке будет запрещено работать более 17 часов в неделю молодым людям от 14 до 16 лет, причём в рабочие дни (с понедельника до пятницы включительно) можно будет работать не более 10 часов, а остальные семь, логично, приходятся на субботу и воскресенье.

Этот законопроект был представлен на рассмотрение Национальной Ассамблеи Квебека во вторник, 28 марта 2023, и у наблюдателей нет сомнений в том, что все партии закон поддержат (конечно, возможны отдельные изменения, но ни одна партия не высказывает принципиальных возражений против положений ожидаемого закона, так что, наверняка, он будет принят).

Молодым людям моложе 14 лет работать будет нельзя, и работодателям будет запрещено принимать их на работу. На сегодняшний день в Квебеке тысячи детей 13, 12, 11 лет работают в продовольственных лавках, в транспортных компаниях, в небольших магазинах и в прочих учреждениях. К сожалению, зачастую они пропускают школу, предпочитая заработать, а работодателям как-то совершенно всё равно, чем там полезный и дешёвый работник занимается и почему он, например, убирает помещение вместо занятий. Новый закон категоричен — детям до 14 лет работать будет нельзя в любом случае.

Если (и когда) закон будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Но в проекте нового закона предусмотрены исключения (повторим, что нет сомнений в том, что закон будет принят без серьёзных поправок, так что можно рассматривать эти исключения как вступающие в силу с 1 сентября):

Выполнять роль няньки у маленьких детей

Доставлять газеты, журналы и другие печатные материалы

Заниматься репетиторством и оказывать помощь у учёбе

Работать в лагерях отпуска (как colonies de vacances, так и camps de jour)

Работать в сфере искусства (играть роли в спектаклях, участвовать на платной основе в концертах и т. д.)

Оказывать платную помощь во время проведения спортивных мероприятий (как состязаний, так и во время тренировок)

Работать в семейном предприятии, если общее число работников менее 10 человек. Но в этом случае работать могут дети владельца предприятия, администратора, компаньона и дети супругов лиц из этих категорий.

Пока неясно, будут ли исключения касаться детей младше 14 лет — скорее всего, «да», так участие детей в спектаклях, кинофильмах, во время спортивных мероприятий, на концертах неизбежно.