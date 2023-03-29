Pepsi обновила свой логотип в преддверии своего 125-летнего юбилея

Товарный знак обновила американская копания PepsiCo в преддверии своего 125-летнего юбилея.

Товарный знак обновила американская копания PepsiCo в преддверии своего 125-летнего юбилея.

Новый товарный знак представляет собой круг с красной, белой и синей волнообразными полосами, черным контуром и надписью Pepsi жирным шрифтом.

Главный дизайнер компании Мауро Порчини заявил, что обновленный логотип призван «придавать больше энергии, уверенности и смелости» брэнду. Его разработка началась несколько лет назад. При этом дизайнеры опирались на дизайн 70-80-х годов, который до сих пор популярен.

Директор по маркетингу Тодд Каплан рассказал, что их задачей было взять часть наследия и привнести в него настоящее и будущее.

Продажи продукции с обновленным дизайном начнутся с осени 2023 года в США и Канаде. В других странах с начала 2024 года.