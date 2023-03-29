Канада увеличивает инвестиции в ВИЭ

Канада стремится сократить конкурентное отставание от США с помощью бюджета, направленного на привлечение инвестиций в низкоуглеродную экономику, включая налоговые льготы для производителей электромобилей и расширение электросети.

Канада стремится сократить конкурентное отставание от США с помощью бюджета, направленного на привлечение инвестиций в низкоуглеродную экономику, включая налоговые льготы для производителей электромобилей и расширение электросети.

В прошлом году США приняли массовые неограниченные стимулы для инвестиций в чистую энергию в Законе о снижении инфляции, который, по мнению экспертов, может стоить более $1 трлн. Закон США предусматривает неограниченные налоговые льготы на производство, которые покрывают эксплуатационные расходы.

Вместо этого бюджет Канады вводит ряд новых инвестиционных налоговых льгот на капитальные затраты на сумму около 35 млрд канадских долларов.

Одной из крупнейших новых инвестиций является налоговый кредит, который покрывает 15% стоимости оборудования, используемого для производства и передачи экологически чистой электроэнергии. По оценкам Канады, к 2050 году она должна удвоить пропускную способность своей сети, и эта мера будет стоить 25,7 млрд канадских долларов.

Существует также инвестиционный налоговый кредит в размере 30% от стоимости машин и оборудования, используемых для производства чистых технологий, в том числе для добычи и переработки ключевых важнейших минералов и любого оборудования, необходимого для производства электромобилей, сообщает агентство Reuters.

Канада создаст государственный инвестиционный механизм, который будет управлять системой контрактов, предназначенных для фиксирования будущей стоимости углерода или водорода, известных как контракты на разницу, и снижения риска крупных проектов. Что касается налогов, Канада повышает минимальный налог для богатых граждан с 15% до 20,5%.

Бюджет также включает ранее объявленный налог на выкуп акций, который будет применяться с января следующего года, и налоговый кредит на инвестиции в водород.