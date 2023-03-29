Небезопасный сон: жительница Канады едва не лишилась ног

36-летняя Канадка очутилась в больнице с необычным диагнозом, после того как уснула в кровати, свернувшись калачиком

Жительница Канады по имени Джулия Андерсон рисковала потерять ноги из-за того, что заснула в неудобном положении. Уточняется, что девушка вернулась с вечеринки, и будучи в состоянии алкогольного опьянения, сразу завалилась в кровать, уснув в позе эмбриона, свернувшись калачиком.

На следующее утро канадка увидела, что её ноги сильно распухли, и она потеряла возможность шевелить ими. После вызова врачей Андресон сразу же госпитализировали. Специалисты диагностировали у девушки компартмент-синдром, который был вызван остановкой кровотока в нижних конечностях из-за неудобной позы сна. Воспаление на ногах канадки появилось после того, как кровообращение нижних конечностей восстановилось.

Джулия Андерсон перенесла операцию по удалению частей икроножных мышц, а также болезненный период восстановления. Даже после того, как девушку выписали из больницы она ещё какое-то время не могла ходить и принимала обезболивающие.