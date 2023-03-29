Какой первоначальный взнос внести при покупке недвижимости ?

Есть ли какие-либо критерии для определения подходящего первоначального взноса на покупку недвижимости ?

Есть ли какие-либо критерии для определения подходящего первоначального взноса на покупку недвижимости ?

Некоторые соглашаются на 5 %, другие платят до 30% и даже 40% от стоимости недвижимости, когда обращаются к нотариусу.

Обычно, чем больше первоначальный взнос, тем меньше будет ипотека, тем ниже будет стоимость приобретения, поскольку вы платите меньше процентов. Но эта логика не является непогрешимой.

Некоторые покупатели жилья полагаются на ссуды, застрахованные в SCHL, потому что они просто не могут внести первоначальный взнос в размере 20% от стоимости желанной недвижимости (предварительное условие кредиторов). Что понятно, учитывая постоянно растущий рынок недвижимости в течение многих лет.

Тем не менее, некоторые покупатели, которые тратят много сил, чтобы внести первоначальный взнос в размере 20%, получают более низкие ставки при получении ипотечного кредита, когда кредитор должен применить знаменитый стресс-тест, по сравнению с теми, кто вносит только 5% аванса.

Прежде чем рассматривать возможность покупки недвижимости, необходимо установить цель сбережений. Например, 20 % дома стоимостью 350 000 долларов – это 70 000 долларов ; 5 % – это 17 500 долларов. Целая разница !

Как вы собираетесь собирать эти суммы ? За счет сбережений. Таким образом, перевод в размере 50 долларов в неделю принесет 14 734,65 доллара через пять лет с учетом сложных процентов.

Многие покупатели, впервые приобретающие недвижимость, вносят свой первоначальный взнос за счет пожертвований (или ссуд) от своих родителей или наследства.

Другие обращаются к государственным программам, в том числе к плану доступа к собственности (RAP), который позволяет вывести до 35 000 долларов (70 000 долларов на пару) из своих RRSP без каких-либо налоговых штрафов. У вас есть до 15 лет для погашения вашего RRSP, начиная со второго года после снятия средств. С другой стороны, вы не получаете прибыли от своих инвестиций в течение этого периода.

Новая программа, безналоговый сберегательный счет для первой покупки недвижимости( CELIAPP), своего рода CELI по недвижимости, позволяет накапливать до 8000 долларов в год (ограничение в 40 000 долларов).

Если доход вашей семьи не превышает 120 000 долларов США, а ваш первоначальный взнос составляет 5%, Возможно, вы можете претендовать на получение льготы на покупку первой недвижимости (IAPP) и получить беспроцентную ссуду в размере 10% с возможностью погашения в течение 25 лет, которая увеличит ваш доход. первоначальный взнос.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect 2020- 2022 годов!

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы. Языки: русский, французский, английский