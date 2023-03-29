В среду вечером ожидаются снежный шторм и небольшой гром в Монреале

Ожидается снежный шторм и порывистый ветер

Ожидается, что мощный холодный фронт резко положит конец прекрасному весеннему дню в Монреале, поскольку он пересекает долину Святого Лаврентия аккурат в среду вечером. Ориентировочно, вечером ожидайте порывистого ветра и кратковременных, но сильных снежных шквалов.

Холодный фронт будет сопровождаться сильным ветром со скоростью до 70 км/ч, а также ливнями, переходящими в шквалы. Поздним вечером на дороге может быть скользко, так как мокрые поверхности быстро замерзнут из-за низкой температуры. В четверг небо постепенно прояснится, но будет ветрено и не по сезону холодно, с температурой всего 0 °C (32F) и порывистым северо-западным ветром до 50 км/ч.

Весна может быть динамичным сезоном, чему мы уже стали свидетелями за последние несколько дней в нашем регионе и по всей Северной Америке. Температурные контрасты и связанная с ними погода могут быть одними из самых сильных и экстремальных в любое время года.

Прекрасным примером может служить шторм прошлой субботы, когда в некоторых районах Квебека и Онтарио выпал сильный мокрый снег, а также во многих местах прогремел гром и погас свет, в том числе здесь, на острове Иль Перро. Шторм быстро поднял уровень осадков на 5-15 см по всему региону, быстро покрыв дороги в тот день мокрым снегом. Заснеженные дороги привели к нескольким впечатляющим авариям, особенно за пределами острова.