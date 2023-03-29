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Переговоры властей Израиля с оппозицией не остановили протесты

Виктория Христова Мар 29, 2023 В Мире, Новости Комментарии к записи Переговоры властей Израиля с оппозицией не остановили протесты отключены 66 Просмотров

Власти Израиля ведут переговоры с оппозицией о вызвавшей недовольство судебной реформе, но на улицы продолжают выходить протестовать ее противники.

По информации журналистов, 28 марта, когда в президентской резиденции в Иерусалиме шли переговоры оппозиции с представителей правящей партии, рядом протестовали десятки людей, называя переговоры «театральной постановкой», которую ставит премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Кроме того, в тот же день сотни противников реформы провели митинги в Тель-Авиве. При этом массовая забастовка, которая была объявлена в стране 27 марта, на следующий день прекратилась, когда Нетаньяху объявил о приостановке рассмотрения реформы.

Напомним, 29 марта в Израиле прошел второй раунд переговоров властей с оппозицией по судебной реформе. Стороны пока не пришли к окончательному решению.

Продвигаемая Нетаньяху реформа предполагает ограничение влияния Верховного суда, также введение полномочий правительства контролировать назначение судей. Протесты в стране из-за этого длятся несколько недель.

Проведение реформы отложили до начала новой сессии кнессета (парламента) в мае, но в оппозиции заявили, что прекратят переговоры, если законопроект о реформе снова внесут на рассмотрение.

 

 

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