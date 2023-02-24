Легализация наркотических средств в Канаде не планируется 

Вопрос о легализации наркотиков либеральным правительством Канады не ставится, 23 февраля заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо на встрече со студентами Университета Далхаузи в Галифаксе (провинция Новая Шотландия).

На вопрос о возможной декриминализации использования наркотических средств, в том числе гражданами, страдающими от психических расстройств, Трюдо ответил отрицательно. Правительство Канады не планирует легализовать наркотики.

Он добавил, что в распоряжении медицины есть научные методы, которые применяются для лечения различного рода осложнений у людей.

Канада стала первой страной “большой семерки”, где в национальном масштабе легализована марихуана для использования в рекреационных целях, иными словами “для развлечения”. 17 октября, вступил в силу закон, позволяющий продавать и покупать этот наркотик на всей территории страны. Согласно новым правилам, отныне каждому жителю Канады старше 18 лет разрешается также хранить до 30 грамм каннабиса и даже выращивать в собственном доме не более 4 растений конопли для личного потребления.

В Канаде еще в 2001 году было законодательно разрешено употребление марихуаны в медицинских целях. А на выборах 2015 года легализация каннабиса “для развлечения” было одним из предвыборных обещаний нынешнего премьер-министра страны Джастина Трюдо. Законопроект, разрешающий употребление марихуаны в рекреационных целях, был внесен в канадский парламент в апреле прошлого года. К июню 2018 года его доработанную версию одобрили и нижняя, и верхняя палаты парламента.

Сторонники легализации полагают, что подобный шаг позволит удержать подростков от употребления каннабиса и уничтожить черный рынок этого наркотика. И это вполне может произойти, полагает профессор экономики Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне Юстус Хаукап (Justus Haucap). Бывший председатель комиссии ФРГ по делам монополий ссылается на опыт американского штата Колорадо, где в 2014 году легализовали употребление марихуаны в рекреационных целях.