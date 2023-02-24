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Криптовалюта

Канадские регуляторы говорят “нет” алгоритмическим стабильным монетам

Виктория Христова Фев 24, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Канадские регуляторы говорят “нет” алгоритмическим стабильным монетам отключены 41 Просмотров

Канадское управление по ценным бумагам (CSA), состоящее из регуляторов ценных бумаг из каждой из 10 провинций и 3 территорий Канады, опубликовало длинный список новых требований для криптокомпаний, желающих оставаться юридически совместимыми, и платформы стабильных монет явно находятся под прицелом агентства.

 

Платформам для торговли криптоактивами внутри страны теперь будет запрещено разрешать клиентам покупать или вносить стабильные монеты или другие “криптоактивы, привязанные к стоимости” (VRCA), без предварительного письменного согласия CSA. Получение согласия означает выполнение многих требований должной осмотрительности администраторов, включая обеспечение того, чтобы стабильная монета была обеспечена фиатом.

Стабильные монеты – это криптовалюты, предназначенные для поддержания относительно “стабильной” стоимости, обычно в отношении обычно волатильного актива, такого как фиатная валюта.

Однако канадские регуляторы предпочли использовать термин VRCA, поскольку некоторые так называемые “стабильные монеты” в прошлом не были такими стабильными. В мае прошлого года TerraUSD (UST), ранее третья по величине стабильная монета по рыночной капитализации, полностью потеряла привязку к доллару после того, как недостатки, связанные с его алгоритмической привязкой, привели его к безнадежной смертельной спирали.

Более традиционные стабильные монеты, поддерживаемые фиатами, такие как USDT, USDC и BUSD, используют номинированные в фиатах резервы, чтобы обеспечить постоянную конвертируемость своих токенов и сохранить стабильную цену.

CSA требует, чтобы торговые платформы разрешали покупать или продавать такие токены, только если их резервы состоят из “высоколиквидных активов” (денежных средств и их эквивалентов), и только если эти резервы хранятся у квалифицированного хранителя. Они также должны ежемесячно проверяться независимыми аудиторами, которые должны быть обнародованы “своевременно”.

Распределение этих токенов также должно соответствовать канадскому законодательству о ценных бумагах, поскольку, согласно уведомлению, “криптоактивы, поддерживаемые фиатом, обычно соответствуют определению безопасности”.

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