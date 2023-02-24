Google опробовал блокировку новостей в Канаде после требования оплатить их

Google от Alphabet Inc запускает тесты, которые блокируют доступ к новостному контенту для некоторых канадских пользователей в рамках того, что, по его словам, является тестовым запуском потенциального ответа на правительственный законопроект об онлайн-новостях.

Закон об онлайн-новостях, или законопроект Палаты общин C-18, представленный в апреле либеральным правительством Джастина Трюдо, устанавливает правила, которые заставляют такие платформы, как Facebook и Google заключать коммерческие сделки и платить издателям новостей за их контент.

«Мы кратко тестируем потенциальные реакции продукта на законопроект C-18, которые затрагивают очень небольшой процент канадских пользователей», — заявил представитель Google.

«Каждый год мы проводим тысячи тестов, чтобы оценить любые потенциальные изменения в поиске», — добавил он.

Технологический гигант подтвердил, что ограниченные по времени тесты, которые затрагивают случайную выборку менее чем из 4% пользователей в Канаде, «в разной степени ограничивают видимость канадских и международных новостей».

Законопроект аналогичен законам Австралии, согласно которым Facebook ненадолго блокировал пользователям возможность делиться новостями.