Спор о распространении лососевых вшей фермами продолжился в Канаде

Исследование канадского правительства, преуменьшающее распространения морских вшей лососевыми фермами Британской Колумбии в популяции дикого лосося, вызвало резкое возражение со стороны группы университетских профессоров и ученых.

Канадский научный консультативный секретариат (CSAS) и Министерство рыболовства и океанов Канады (DFO) недавно опубликовали исследование, в описывающее влияние ферм атлантического лосося на заражение морскими вшами молоди дикого тихоокеанского лосося. Сейчас обсуждается будущее разведения лосося на западном побережье Канады на фоне сокращения поголовья дикого лосося.

Исследование стремилось предоставить «… количественные оценки морских вшей из ферм возле побережья Британской Колумбии и их вклад в инвазию дикой молоди тихоокеанского лосося при текущих пороговых значениях управления фермой». «Мы увидели положительную, но статистически незначительную связь во всех четырех исследованных регионах», — говорится в исследовании.

Ассоциация фермеров Британской Колумбии сочла исследование убедительным доказательством того, что морские вши, обнаруженные у выращенного на ферме лосося, не влияют на уровень заражения молоди дикого лосося.

Группа ученых из университета Британской Колумбии, университета Торонто, университета Саймона Фрейзера и университета Виктории, заявила, что отчет CSAS и DFO страдает «серьезными научными недостатками»., которые они изложили в 45-страничном открытом письме министру рыболовства и океанов Канады и береговой охране Канады Джойс Мюррей.

«Этот отчет далеко не соответствует стандартам независимой экспертной оценки и публикуемой научной информации. Продвижение системы доказательных научных рекомендаций укрепит доверие канадцев к Департаменту и решениям, касающимся спорных направлений таких как аквакультура лосося»», — говорится в письме.

Научный сотрудник университета Саймона Фрейзера Шон Годвин, подписавший письмо, сообщил что тема передача морских вшей от выращиваемого лосося к дикой рыбе широко признается учеными.

«На вопрос, озвученный DFO в отчете, уже ответили во всем мире. Это даже не оспаривается учеными, работающими в индустрии лосося», — сказал он. «На эту тему вышло более 30 рецензируемых публикаций в Британской Колумбии и еще больше других в других странах мира».