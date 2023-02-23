Недвижимость: вот где средние цены на жилье упали больше всего в Канаде

Средняя цена дома в Канаде упала до 612 204 долларов в январе, основываясь на данных, опубликованных Канадской ассоциацией недвижимости (CREA) в среду.

Это представляет собой снижение на 18,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и далеко от рекордно высокого среднего показателя в 816 720 долларов в феврале прошлого года.

Число людей, покупающих и продающих недвижимость, также сократилось в январе, когда было зафиксировано наименьшее количество продаж жилья за месяц с 2009 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи жилья в январе этого года снизились на 37,1 процента. Эти цифры не скорректированы с учетом сезонных колебаний и представляют собой совокупность всех типов жилой недвижимости.

“Главный вопрос, занимавший умы всех после прошлого года, заключался в том, что будут делать рынки жилья в 2023 году?” – заявила председатель CREA Джилл Аудил в пресс-релизе, опубликованном в среду. “Возможно, нам придется подождать еще месяц или два, чтобы узнать, что планируют покупатели в этом году, поскольку количество новых предложений в настоящее время находится на почти рекордно низком уровне”.

Растущие процентные ставки за последний год привели к повышению ставок по ипотечным кредитам, что в конечном итоге привело к замедлению роста рынка жилья. Последнее объявление Банка Канады о повышении процентной ставки предусматривало повышение на 0,25 процента 25 января.

В то время как в большинстве систем MLS, включенных в ежемесячный отчет CREA, наблюдалось падение средних цен на жилье, не во всех регионах наблюдается одинаковый уровень снижения. На крупных рынках, таких как районы Большого Торонто и Ванкувера, средняя цена жилья упала на 16,4 и 8,4% в годовом исчислении соответственно.

Однако на небольших рынках, расположенных непосредственно за пределами этих крупных центров, таких как Фрейзер-Вэлли в Британской Колумбии и Лондон, Онтарио, наблюдается резкое ежегодное снижение на 27,4 и 25,3 процента соответственно. По мнению экспертов, в этих регионах, которые сообщили о самом большом росте цен в Канаде во время пандемии COVID-19, вероятно, в 2023 году произойдет наиболее значительная коррекция цен.

CTVNews.ca составил список канадских рынков недвижимости, на которых зафиксировано одно из крупнейших снижений средних цен на жилье в годовом исчислении. Прокрутите вниз, чтобы увидеть дома, которые в настоящее время продаются на этих рынках.

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