Билл Гейтс купил долю пивной группы Heineken

Миноритарный пакет акций пивоваренной группы Heineken приобрел основатель Microsoft Билл Гейтс.

Миноритарный пакет акций пивоваренной группы Heineken приобрел основатель Microsoft Билл Гейтс.

По данным агентства, известный миллиардер приобрел на €850 млн акции холдинговой компании голландской пивной группы Heineken Holding. Это означает, что на его долю приходится 3,8% акций.

Гейтс лично купил небольшие наборы из 6,7 миллиона акций и еще 4,2 миллиона через благотворительную организацию Bill & Melinda Gates Foundation.

Отмечается, что эти сделки были совершены на прошлой неделе, в тот же день, когда главный мексиканский акционер Heineken Femsa продал акции на миллиарды евро. Сама Heineken воспользовалась возможностью и выкупила собственные акции на сумму €1 млрд. Другие инвесторы, в том числе Гейтс, также купили акции.