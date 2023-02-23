В центре ядра Земли обнаружили раскалённую сферу диаметром 1300 км

Ученые из Австралийского национального университета, изучив строение Земли, заявили, что в центре ее ядра находится раскаленный железный шар диаметров около 1350 км

По мнению исследователей, шар представляет собой «структуру из железа и никеля» с температурой как на поверхности Солнца. Таким образом, наша планета является «матрешкой», состоящей как минимум из четырех слоев: каменистой коры снаружи, мантии, внешнего ядра и твердого внутреннего ядра.

«Наше исследование стало возможным благодаря беспрецедентному расширению глобальных сейсмических сетей, особенно плотных сетей в континентальной части США, на полуострове Аляска и во всем мире», — рассказал один из авторов исследования сейсмолог-наблюдатель Тхань-Сон Фам.

По оценкам ученых, температура сердцевины ядра Земли насчитывает примерно 5500 – 6000 градусов по Цельсию. Из-за колоссального давления в центре планеты сердце ядра остается твердым, хотя и экстремально раскаленным.

Исследователи добавили, что со временем внутреннее ядро Земли медленно увеличивается в размерах. Это происходит за счет затвердевания расплавленных материалов внешнего ядра по мере того, как наша планета постепенно остывает. Кроме того, благодаря конвекции в жидком внешнем ядре, вызываемой остыванием ядра, создается геомагнитное поле нашей планеты.