В США собакам хотят запретить высовывать голову из автомобилей

В штате Флорида (США) сенатор от демократической партии Лорен Бук предложила новые меры по защите животных.

Кроме, например, запрета на удаление когтей у кошек и проведение определённых тестов, ограничения касаются перевозки животных в автомобилях. В частности, запрещается перевозить собаку “на подножке, крыле, капоте или крыше автомобиля”, а также в багажнике или закрытом грузовом отсеке.

При перевозке собак в кузове пикапа следует поместить их в подходящую по размерам и надёжно закреплённую клетку. Также необходимо пристёгивать их при перевозке в салоне, но можно и просто держать на руках, но только пассажирам.

Кроме того, водителям не разрешается держать собаку на коленях, а собакам не разрешается высовывать голову или любую другую часть тела в окно автомобиля.

В случае принятия закона вышеупомянутые нарушения будут считаться нарушением правил дорожного движения, однако без уголовного преследования. Также издание отмечает, что ранее подобный закон предложилди принять в штате Нью-Гэмпшир.

В то же время в салоне транспортного средства закон требует, чтобы водители прикрепляли своих собак к клетке, соответствующей размеру собаки, или пристегивались ремнями безопасности. Пассажир может физически удержать собаку, однако водителям это делать запрещено.

Если он будет принят, нарушителям будет предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения.