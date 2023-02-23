Paper Excellence приобретает одну из крупнейших в Канаде лесозаготовительных компаний

Крупнейший в Канаде производитель целлюлозы Paper Excellence намерен значительно расширить свое влияние в местной лесной промышленности, приобретя гиганта лесозаготовительной отрасли страны.

Ожидается, что в течение нескольких месяцев компания поглотит группу Resolute Forest Products, имеющую один из самых высоких уровней поставок древесины из бореальных лесов Канады.

Новость о расширении появилась вслед за доказательствами, подробно описывающими глубокие связи между Paper Excellence и индонезийским гигантом Sinar Mas, конгломератом с хорошо задокументированными связями с нарушениями в вырубке лесов и выбросах углерода, а также с нарушениями прав человека.

С момента приобретения производителя целлюлозы Domtar в 2021 году Paper Excellence стала одним из крупнейших в мире производителей товарной целлюлозы, большую часть которой она экспортирует в Азию. Компания Sinar Mas, расположенная в Джакарте, является одним из крупнейших в мире потребителей целлюлозы NBSK, она использует целлюлозу для производства одноразовых продуктов и пиросной бумаги.

И Sinar Mas, и Paper Excellence принадлежат членам мегабогатой семьи Виджайя, но утверждают, что являются отдельными организациями. Однако несколько экологических групп определили, что новые данные и прошлые отчеты предполагают, что эти две группы действуют как конгломерат. Выводы вызвали серьезную обеспокоенность тем, что взаимосвязанный характер этих корпораций может привести к снижению прозрачности и подотчетности в лесозаготовке Канады.