Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Paper Excellence приобретает одну из крупнейших в Канаде лесозаготовительных компаний

Paper Excellence приобретает одну из крупнейших в Канаде лесозаготовительных компаний

Виктория Христова Фев 23, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Paper Excellence приобретает одну из крупнейших в Канаде лесозаготовительных компаний отключены 60 Просмотров

Крупнейший в Канаде производитель целлюлозы Paper Excellence намерен значительно расширить свое влияние в местной лесной промышленности, приобретя гиганта лесозаготовительной отрасли страны.

Ожидается, что в течение нескольких месяцев компания поглотит группу Resolute Forest Products, имеющую один из самых высоких уровней поставок древесины из бореальных лесов Канады.

Новость о расширении появилась вслед за доказательствами, подробно описывающими глубокие связи между Paper Excellence и индонезийским гигантом Sinar Mas, конгломератом с хорошо задокументированными связями с нарушениями в вырубке лесов и выбросах углерода, а также с нарушениями прав человека.

С момента приобретения производителя целлюлозы Domtar в 2021 году Paper Excellence стала одним из крупнейших в мире производителей товарной целлюлозы, большую часть которой она экспортирует в Азию. Компания Sinar Mas, расположенная в Джакарте, является одним из крупнейших в мире потребителей целлюлозы NBSK, она использует целлюлозу для производства одноразовых продуктов и пиросной бумаги.

И Sinar Mas, и Paper Excellence принадлежат членам мегабогатой семьи Виджайя, но утверждают, что являются отдельными организациями. Однако несколько экологических групп определили, что новые данные и прошлые отчеты предполагают, что эти две группы действуют как конгломерат. Выводы вызвали серьезную обеспокоенность тем, что взаимосвязанный характер этих корпораций может привести к снижению прозрачности и подотчетности в лесозаготовке Канады.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal