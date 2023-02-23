Еврокомиссия попросила своих сотрудников удалить с телефонов TikTok

Приложение соцсети TikTok китайской разработки попросила удалить с корпоративных смартфонов своих сотрудников Еврокомиссия.

Решение принято из соображений кибербезопасности, сообщил портал. В последнее время против популярной соцсети для обмена короткими видео развернулась кампания, поводом для которой якобы стала забота западных стран о безопасности пользовательских данных своих граждан.

Напомним, TikTok разработана китайской компанией ByteDance и стала самой популярной соцсетью в мире. Многие страны предпринимают шаги с тем, чтобы ограничить возможности компании по сбору личных данных пользователей. Они объясняют свои действия тем, что эти данные могут попасть в руки китайских властей.

Исполнительный директор китайской социальной сети TikTok Шоу Цзы Чу предстанет перед комитетом Конгресса в марте этого года.

Сообщается, что выход главы TikTok связывается с усилившийся проверкой социальной сети со стороны американских сенаторов-республиканцев.

По словам источника, Чу предстанет перед комитетом Палаты представителей по энергетике и торговле 23 марта.