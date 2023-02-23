В США отменили более тысячи авиарейсов

Более 1500 авиарейсов, как внутренних, так и международных, были отменены в США 22 февраля из-за буранов и метелей, угрожающих принести рекордные снегопады по всем США.

По данным онлайн-системы отслеживания полетов FlightAware, по меньшей мере 4728 рейсов, как внутренних, так и международных были задержаны к вечеру среды.

23 февраля было отменено 1556 рейсов в США, и по крайней мере 425 из этих отмененных рейсов были связаны с международным аэропортом Миннеаполиса и Сент-Пола. Было зарегистрировано не менее 270 отмен рейсов из или в международный аэропорт Денвера.

По словам метеослужбы США, прибытие большой арктической воздушной массы из Канады, принесет многочисленные погодные опасности. Агентство сообщило, что ожидается, что на западе и в северной части США продолжится сильный снегопад, а общая толщина выпавшего снега будет от 30 до 60 см в большинстве горных хребтов на западе США. Ожидается, что наибольшее количество снегопадов выпадет в восточно-центральной Миннесоте и западно-центральной части Висконсина, говорится в сообщении.

По данным метеорологической службы, порывы ветра также могут достигать 50 миль в час, а в некоторых районах Дакоты и Миннесоты ожидаются порывы ветра температурой до -45°С.

Школы в штате Миннесота объявили о закрытии, а государственные школы Миннеаполиса сообщили на своем веб-сайте, что все их здания будут закрыты «из-за приближающегося зимнего шторма».«У нас будут дни электронного обучения для всех учащихся до конца этой недели», — сказали в школьном округе.

Калифорния также сталкивается с зимней погодой: ожидается, что ветры, начавшиеся во вторник, принесут дождь, снег и град в некоторые части штата. В среду 97 тысяч калифорнийцев остались без электричества, но к вечеру это число сократилось до 68 тыс.

Метеослужба предупредила, что «от активной погоды в Калифорнии практически не будет перерыва, поскольку, по прогнозам, еще одна тихоокеанская штормовая система приблизится к побережью поздно вечером в четверг с продолжающимся дождем на более низких высотах / вероятностью снега на более высоких высотах».

Между тем, в долинах западного побережья США ожидаются умеренные или местами сильные дожди, иногда с грозой, а к четвергу дождь, как ожидается, распространится на юг от тихоокеанского северо-запада до побережья Калифорнии.

В то время как большая часть США борется со снегом и холодной погодой, ожидается, что рекордное тепло поразит Среднюю Атлантику и юго-восток.

Метеослужба сообщила, что на юге и юго-востоке США температура поднимется до 20-25°С. Эти максимумы 23 февраля будут особенно аномальными для долины Огайо и Средней Атлантики, где температура будет на 22°С выше средней будет больше похожа на июнь, чем на февраль.

Ожидается, что в городах на юге США в среду будут зарегистрированы рекордно или почти рекордно высокие температуры. В Орландо, штат Флорида, температура может достигать 31°С, повторив рекорд 2003 года.

По словам синоптиков, термометр в Лексингтоне, штат Кентукки, поднимется примерно до 25°С, что побьет рекорд в 21°С, установленный в 1922 году. Ртутный столбик в Нэшвилле, штат Теннесси, может достичь 25°С градусов и превзойти рекордную отметку в 23°С 1897 года.