Как один костариканец дружил с крокодилом долгие годы

Удивительная история, имевшая место в Коста-Рике. Местный житель подружился с крокодилом, которого он спас и вылечил после ранения.

История действительно весьма необычна. В 1989 году некий Хилберто, житель одной деревни в Коста-Рике, проходя берегом речки, в которой водятся крокодилы, увидел пятиметрового крокодила, который беспомощно лежал на берегу. Хилберто осторожно подошёл и увидел дыру от пулевого ранения в теле животного. Парню стало жалко умирающую рептилию, он дотащил её до своего дома стал о корокодиле заботиться. Хилберто удалось вылечить крокодила, хотя лечение заняло полгода. И Хилберто назвал крокодила именем Пончо.

Когда Пончо полностью выздоровел и окреп, Хилберто дотащил крокодила до берега реки и выпустил в воду. Но тот тут же выполз и направился к Хилберто. Тот потрепал Пончо по голове и ушёл. Утром же, когда он открыл дверь своего домика, то Пончо мирно спал около двери.

С тех пор крокодил Пончо и Хилберто были почти неразлучны. Пончо жил в реке, охотился на местную живность, но приносил часть добычи своему другу. Хилберто же угощал друга собственной едой.

За долгие годы друзья так сблизились, что человек без опаски плавал вместе с другом, обнимал его, даже целовался с ним на публике — дело в том, что Хилберто, не будь дураком, сообразил, что дружба человека и крокодила настолько необычна, что привлечёт туристов, что и произошло. Сотни туристов приезжали в деревню полюбоваться на друзей.

Пончо откликался на имя, нырял, бил хвостом по воде по призыву человека, закрывал глаза и делал вид, что он заснул… Кроме туристов, в деревню приезжали учёные, которые пытались разобраться в явлениии, но им пришлось лишь признать, что речь не о выдумке и не фокусах.

В 2011 году Пончо скончался. Крокодила торжественно похоронили всей деревней, на похороны приехали и журналисты. До сих пор другие подобные случаи незивестны.